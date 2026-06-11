北榮工會陳抗1》控院方刁難加班費 陳威明尊重：盼好天氣、同仁別淋雨感冒

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台北榮民總醫院企業工會將於明（12）日上午在台北榮民總醫院前陳抗，控訴院方在追溯補發5年加班費的作業上設下重重門檻，指控院方在核算過程中蓄意阻撓，藉由強行要求員工檢附過份證明等手段刁難、駁回申報。工會表示，院方原訂與工會的協商日期跳票拖延，針對工會呼籲延長申報期限的訴求置之不理。這也是北榮工會自去年成立以來，首次對院方採取陳抗行動。同時高雄榮總員工面臨同樣處境，多家醫療工會包括台大醫院工會、台大癌醫工會、振興醫院工會、成大醫院工會等將出席聲援。

工會控院方刁難 院長表示人力有限

工會表示院方刁難申報加班費，包括限制只能申報1小時以下的加班餘數、只以過去申報過加班的日期為限，且作業期限倉促，嚴重減損員工應有的工資報酬。

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關於加班費追溯的困難，為何無法快速發放？北榮院長陳威明說明，追溯5年加班費涉及數千名員工，需要根據實際加班事實進行計算，需要加班事實。而計算過程中要避免誤差，一旦有錯，公務人員會涉嫌違法、讓同仁陷入貪瀆的風險。

陳威明強調，院方已進入核對階段，大概是近兩年的加班費回溯都已經算得差不多了，目前進入核對的階段。盼員工體諒。

陳威明坦言，許多人事人員因為計算加班費而感到疲累，甚至想要離職。他盼望各方理解，「所以這種成我是覺得有點令人遺憾，但社會大眾自己去評論，加班費如果是有這個事實，我們就會給你」。

尊重工會抗議 盼同仁別淋雨感冒

北榮院長陳威明接受採訪表示，面對工會即將發動的陳抗，態度上表示理解與遺憾兼具。但這是自己上任到現在第一次看到有人要來陳抗，「心裡面是覺得有點難過」。並強調不反對工會的陳抗權利，「台灣是民主國家，他們合法申請有通過可以去陳抗，我們都不能反對，因為這是民主自由的國家」。他呼籲民眾理性評估，「訴求的內容也就由社會大眾來評估」。

「希望明天天氣不要太差，不要讓同仁淋雨、感冒」陳威明說，不希望事態擴大，不希望同仁們之間因此事而對立。他是站在同仁立場著想，「我也體諒我們同仁，希望他們明天來天氣不要不好，否則下大雨生病了，為了這樣子感冒也不好」。

陳威明對於陳抗地點表示擔憂，他說，醫院門口是一個病人在就醫出入的地方，我不希望我們的病人受到干擾，呼籲各方「都要體諒我們的病人」。整體而言，陳威明雖然對工會的陳抗感到遺憾，但表示尊重民主自由，不會去阻擋，期盼各方能以理性溝通來解決問題。

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