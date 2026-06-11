北榮工會陳抗2》看見台灣科技業好薪情 陳威明：主動替同仁加薪盼穩軍心

台北榮民總醫院院長陳威明宣布一波主動加薪措施，他強調這是他親自主動推動的決定，完全不是因為工會壓力。陳威明表示，他看到股票一直在漲、科技產業興旺，很多年輕人被吸引，擔心沒人願意留下來做重症醫療。因此，陳威明決定在這個時刻出手加薪，強調此次加薪跟工會一點關係都沒有，「就看到這個社會氛圍，我覺得我該出手了」，北榮加薪自115年6月1日起實施。

根據院方說明，此次加薪包含多項措施。非醫師各職類契約人員已自115年6月1日起調升薪級一級。此外，隨著健保點值提升，經營績效獎金亦可望進一步增加，以更合理反映同仁的辛勞與貢獻。主治醫師方面，經營績效獎金基本額度已自115年5月起調高；隨著健保點值持續提升，院方近期亦將進一步提高獎金提撥率。全體住院醫師自115年6月1日起，每月經營績效獎金再增加1000元，這已是近兩年來第四波調薪措施。同時，院方亦將大幅提高值班費給付上限，進一步回饋第一線執勤的住院醫師。

台股旺年輕人心浮動

陳威明表示，如今台股興旺，大家股票都在漲、科技業如此蓬勃，很多年輕人其實人心相當浮動，股票可能一天就可以賺到很多錢，「誰願意留下來做重症？誰願意留下來當醫事人員？他們會想那麼辛苦幹什麼？」

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陳威明強調，他之所以能推動這波加薪，也是因為健保點值在政府政策調整下趨於穩定，因為健保點值穩定，經過計算後，北榮還有些盈餘，決定就發給同仁。他指出，雖然北榮採醫療作業基金、自負盈虧模式運作，但在政府支持下，整體財務狀況已較過去明顯改善，強調針對加班費要陳抗的工會人員也都有被加到薪水。

住院醫師給予正面反饋

在宣布加薪措施後，陳威明說，他在院內遇到住院醫師跟他說，很感謝院長，值班那麼累，因為宣佈加薪，認為自己辛勞的工作得到了應有的認可，感受到被重視。正是因為如此，才希望通過加薪措施，留住優秀的醫療人才，讓醫護人員都感受到被尊重和重視，進而願意投身重症醫療。

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