北榮工會陳抗3》先打下班卡再加班、欠薪如何算？工會：不排除到退輔會抗議

台北榮民總醫院企業工會今（12）日冒著大雨，於第三門診大樓前發動成立以來的首次陳抗行動，跨院聯合中南部醫療工會齊聚發聲。台北榮總企業工會理事長黃甘迪表示，院方發放5年加班費追溯設下諸多不合理門檻。臺大醫院工會秘書長邱宇弘說，第一線醫護人員過往5年並沒有申報加班的習慣，長期被要求先去打卡再回來繼續上班，甚至在電子系統上被強迫選取處理個人事務，但實際上基層全是在現場照顧臨床患者。工會強烈訴求退輔會應修正錯誤公告，院方必須立即啟動實質協商，停止刁難基層，否則將到退輔會抗議。

工會強烈訴求退輔會應修正錯誤公告。（北榮職業工會提供）

打卡再上工、被迫選處理私事 工會揭露5年無申報習慣背後真相

黃甘迪指出，台北榮總在2026全球最佳醫院排名躍補至全球第174名，這份全國第一的榮耀背後，是基層長年超時工作的血汗付出。然而，院方目前規定的追補方案，卻僅限於未達1小時的餘數分鐘。倘若當天加班超過1小時，同仁必須在過去5年間曾經成功報過加班，其剩餘的零星分鐘處才獲准追補。這項限制等於讓當天最多只能申請59分鐘的加班追補，而對於過去5年根本沒有申報加班習慣的基層而言，權益更是受到嚴重剝削。

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針對醫護常常未申報加班的現象，臺大醫院工會秘書長邱宇弘表示，第一線人員在實務上長期承受結構性壓力，往往被迫先去打卡下班，隨後又立刻返回崗位繼續工作；更嚴重的是，電子差勤系統還被要求點選「處理個人事務」等選項，以此掩蓋超時工作的勞務事實。但這些被系統定義為個人私事的時間，醫護同仁實際上全是在病房、診間等臨床現場，一邊照護病人、一邊執行醫囑並完成紀錄。工會不滿院方片面要求基層承擔繁瑣的舉證責任，導致可申報數額大打折扣。

拒絕分開三次申報增加基層負擔 全院爭議人數龐大難以採計

黃甘迪表示，目前院方片面向工會與同仁表示，希望大家先以現行的餘數分鐘送件，未來若與工會協商完畢，可以追補整數或處理爭議事件時，再用另外一套的做法重新做申報。對此，黃甘迪強調工會與資方「完全沒有共識」。他批評，這種分開申請的方式將導致全院同仁、審查主管以及人事同仁必須1再而3地面臨重複計算的壓力。工會一再主張將所有爭議事項一次討論完畢，透過一次性的申請全面搞定，而非配合院方片面說詞。

高雄榮總同仁申請加班費遭駁回墊子紀錄。（北榮職業工會提供）

黃甘迪說，目前台北榮總全院員工將近1萬人，由於數量極其龐大，整體爭議人數完全沒有辦法進行確切的統計。在申請流程上，護理師至今仍是採用最傳統的紙本手工流程去申請加班，而護理師以外的其他醫事與行政人員，則是用線上電子系統預設申請的方式來報加班。

「工會從去年成立至今只與資方正式協商過1次，原訂的第2次協商卻不斷遭到延期。」黃甘迪指出，工會從來沒有想要跟院方對立，一直都抱持著冷靜且友善的態度，但院方不斷拖延的態度令人遺憾。

各院工會齊聚風雨中聲援北榮 范鈺翎楊淯涵痛陳一線血汗辛勞

本次陳抗現場大雨滂沱，但高雄榮總員工代表、台大醫院工會、台大癌醫工會、振興醫院工會、成大醫院工會等團體皆派員冒雨出席聲援。北榮工會會員代表範鈺翎指出，護理師每日執行給藥、點滴、化療及交班，遇病患惡化便只能穿梭病房，等工作告一段落早已超時數小時。對醫護而言病人安全高於下班，近期申請追溯卻因過去以補休抵扣，遭院方要求提出多年以前的資料佐證，當第一線難以取得完整紀錄卻反被要求承擔舉證責任，容易產生極大爭議。

高雄榮總護理師楊淯涵也直言，高榮在執行專案加班費申請期間，許多護理師反映遭遇直接勸退、強行駁回，甚至予以情緒施壓，致使同仁在過程當中承受巨大壓力，對主張自身權益感到徬徨。

台大醫院工會理事長楊心慧則前來聲援指出，醫療業界長期受「報加班即能力不足」的迷思束縛，基層擔憂主管評價而隱忍超時、最終黯然離職。她痛批北榮院方在院長高喊亮麗口號之際，背地裡卻擅改會議日期、不尊重工會，且紙本申請加班方式使主管得以肆意駁回而不留紀錄。

促退輔會衛福部勞動部三管齊下 蔡侊羲潘泓甫呼籲勿走向對立

振興醫院工會監事蔡侊羲表示，醫療人員長期輪班犧牲休息，加班費是最基本應依法給付的工資，行政作業的繁重不應成為限制勞工權益的理由，若本次追溯造成行政人員負擔，北榮院方更應加速改善制度、增聘足額行政人力。台大癌醫工會常務理事潘泓甫也以自身經驗指出，台大癌醫過去也曾因加班認定與院方關係緊張，但經溝通後院方很快延長申請期限並簡化程序，顯示勞資並非只能走向對立。他呼籲北榮院方停止以繁瑣門檻刁難，儘速展開實質協商以留住人才。

針對整體制度缺陷，工會現場提出3項重大訴求。第一、台北榮總及高雄榮總院方應正視訴求，立即啟動實質協商、延長申報期限、完整清償未被給付之全額加班工資。第二、退輔會應改正現行追補制度闕漏後重新公告，下轄榮民醫院應開放同仁自主查詢5年電子簽章紀錄。第三、衛福部及勞動部應全面清查各醫療院所現存之龐大加班黑數。

工會團體今日共同強調，工會並沒有要額外爭取什麼，而是希望遵守法律，依照員工的差勤記錄來做推認。但若是榮總醫院再不展現溝通與誠意，不排除下次到退輔會進行抗議。

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