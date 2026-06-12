北榮工會陳抗3》先打下班卡再加班、欠薪如何算？工會：不排除到退輔會抗議
台北榮民總醫院企業工會今（12）日冒著大雨，於第三門診大樓前發動成立以來的首次陳抗行動，跨院聯合中南部醫療工會齊聚發聲。台北榮總企業工會理事長黃甘迪表示，院方發放5年加班費追溯設下諸多不合理門檻。臺大醫院工會秘書長邱宇弘說，第一線醫護人員過往5年並沒有申報加班的習慣，長期被要求先去打卡再回來繼續上班，甚至在電子系統上被強迫選取處理個人事務，但實際上基層全是在現場照顧臨床患者。工會強烈訴求退輔會應修正錯誤公告，院方必須立即啟動實質協商，停止刁難基層，否則將到退輔會抗議。
打卡再上工、被迫選處理私事 工會揭露5年無申報習慣背後真相
黃甘迪指出，台北榮總在2026全球最佳醫院排名躍補至全球第174名，這份全國第一的榮耀背後，是基層長年超時工作的血汗付出。然而，院方目前規定的追補方案，卻僅限於未達1小時的餘數分鐘。倘若當天加班超過1小時，同仁必須在過去5年間曾經成功報過加班，其剩餘的零星分鐘處才獲准追補。這項限制等於讓當天最多只能申請59分鐘的加班追補，而對於過去5年根本沒有申報加班習慣的基層而言，權益更是受到嚴重剝削。
針對醫護常常未申報加班的現象，臺大醫院工會秘書長邱宇弘表示，第一線人員在實務上長期承受結構性壓力，往往被迫先去打卡下班，隨後又立刻返回崗位繼續工作；更嚴重的是，電子差勤系統還被要求點選「處理個人事務」等選項，以此掩蓋超時工作的勞務事實。但這些被系統定義為個人私事的時間，醫護同仁實際上全是在病房、診間等臨床現場，一邊照護病人、一邊執行醫囑並完成紀錄。工會不滿院方片面要求基層承擔繁瑣的舉證責任，導致可申報數額大打折扣。
拒絕分開三次申報增加基層負擔 全院爭議人數龐大難以採計
黃甘迪表示，目前院方片面向工會與同仁表示，希望大家先以現行的餘數分鐘送件，未來若與工會協商完畢，可以追補整數或處理爭議事件時，再用另外一套的做法重新做申報。對此，黃甘迪強調工會與資方「完全沒有共識」。他批評，這種分開申請的方式將導致全院同仁、審查主管以及人事同仁必須1再而3地面臨重複計算的壓力。工會一再主張將所有爭議事項一次討論完畢，透過一次性的申請全面搞定，而非配合院方片面說詞。
黃甘迪說，目前台北榮總全院員工將近1萬人，由於數量極其龐大，整體爭議人數完全沒有辦法進行確切的統計。在申請流程上，護理師至今仍是採用最傳統的紙本手工流程去申請加班，而護理師以外的其他醫事與行政人員，則是用線上電子系統預設申請的方式來報加班。
「工會從去年成立至今只與資方正式協商過1次，原訂的第2次協商卻不斷遭到延期。」黃甘迪指出，工會從來沒有想要跟院方對立，一直都抱持著冷靜且友善的態度，但院方不斷拖延的態度令人遺憾。
各院工會齊聚風雨中聲援北榮 范鈺翎楊淯涵痛陳一線血汗辛勞
本次陳抗現場大雨滂沱，但高雄榮總員工代表、台大醫院工會、台大癌醫工會、振興醫院工會、成大醫院工會等團體皆派員冒雨出席聲援。北榮工會會員代表範鈺翎指出，護理師每日執行給藥、點滴、化療及交班，遇病患惡化便只能穿梭病房，等工作告一段落早已超時數小時。對醫護而言病人安全高於下班，近期申請追溯卻因過去以補休抵扣，遭院方要求提出多年以前的資料佐證，當第一線難以取得完整紀錄卻反被要求承擔舉證責任，容易產生極大爭議。
高雄榮總護理師楊淯涵也直言，高榮在執行專案加班費申請期間，許多護理師反映遭遇直接勸退、強行駁回，甚至予以情緒施壓，致使同仁在過程當中承受巨大壓力，對主張自身權益感到徬徨。
台大醫院工會理事長楊心慧則前來聲援指出，醫療業界長期受「報加班即能力不足」的迷思束縛，基層擔憂主管評價而隱忍超時、最終黯然離職。她痛批北榮院方在院長高喊亮麗口號之際，背地裡卻擅改會議日期、不尊重工會，且紙本申請加班方式使主管得以肆意駁回而不留紀錄。
促退輔會衛福部勞動部三管齊下 蔡侊羲潘泓甫呼籲勿走向對立
振興醫院工會監事蔡侊羲表示，醫療人員長期輪班犧牲休息，加班費是最基本應依法給付的工資，行政作業的繁重不應成為限制勞工權益的理由，若本次追溯造成行政人員負擔，北榮院方更應加速改善制度、增聘足額行政人力。台大癌醫工會常務理事潘泓甫也以自身經驗指出，台大癌醫過去也曾因加班認定與院方關係緊張，但經溝通後院方很快延長申請期限並簡化程序，顯示勞資並非只能走向對立。他呼籲北榮院方停止以繁瑣門檻刁難，儘速展開實質協商以留住人才。
針對整體制度缺陷，工會現場提出3項重大訴求。第一、台北榮總及高雄榮總院方應正視訴求，立即啟動實質協商、延長申報期限、完整清償未被給付之全額加班工資。第二、退輔會應改正現行追補制度闕漏後重新公告，下轄榮民醫院應開放同仁自主查詢5年電子簽章紀錄。第三、衛福部及勞動部應全面清查各醫療院所現存之龐大加班黑數。
工會團體今日共同強調，工會並沒有要額外爭取什麼，而是希望遵守法律，依照員工的差勤記錄來做推認。但若是榮總醫院再不展現溝通與誠意，不排除下次到退輔會進行抗議。
延伸閱讀
其他人也在看
傅子純頭七將至！遺孀淚崩曬吻照…叮囑1句看哭全網
娛樂中心／王妤倢報導曾以民視經典大戲《新兵日記》中「楊海生」一角爆紅全台的實力派男星傅子純，多年來深耕台灣本土八點檔，憑藉在《風水世家》、《多情城市》、《愛的榮耀》等多部熱播大戲中的精湛演技，成為無數台灣觀眾心中最熟悉的螢幕熟面孔。不料，本月7日卻驚傳他因急性白血病（俗稱急性血癌）引發突發重症，雖經醫療團隊全力搶救，最終仍不幸宣告不治，享年46歲，突如其來的死訊震驚演藝圈。在傅子純的頭七法會前夕，其悲痛欲絕的遺孀也在深夜寫下長文，字字血淚地向在天之靈的丈夫深情喊話：「頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」令人看了萬分鼻酸。
Energy書偉閃兵役案「沒收入要養家」求輕判 謝京穎坐月子近況曝光
Energy成員張書偉涉嫌閃躲兵役，遭具體求刑2年8個月有期徒刑，12日在律師陪同下應訊。庭上他以要扶養雙胞胎女兒，是家中經濟支柱為由，盼法官能輕判，而老婆謝京穎五月剛生產完，目前正在坐月子，其經紀公司也透露謝京穎近況。
安以軒富尪遭判13年後露面了 被好友A-Lin喚起「一個人」心境淚崩
【緯來新聞網】A-Lin推出單曲〈一個人〉，唱出每個安靜逞強的人，由好友戴佩妮創作，MV則由導演林書
台股終場漲逾千點收44169點 台積電漲60元
台股今天（12日）開高震盪，早盤飆漲1649.42點，衝上44798.88點，寫下盤中史上第二大漲點，終場上漲1019.58點，收在44169.04點，週線跌901.9點收黑。AI族群領軍反攻，權值股勁揚，台積電漲60元，收2310元。投顧分析，適逢周五，市場傾向獲利了結，盤中漲勢回吐，下周將關注日本與美國利率走勢。
《鐵拳教育》紅到好萊塢！金武烈撞臉約翰希南「釣出本尊認證」互玩經典哏
讓影迷津津樂道的話題又添一樁。男主角金武烈因為精壯的體格與剛毅的輪廓，被全球網友戲稱為「韓國約翰希南」，沒想到這波討論，竟然釣出好萊塢巨星約翰希南（John Cena）本尊，在擁有超過2100萬粉絲的個人IG上，無預警曬出金武烈的劇照，引爆全網驚呼：「這到底是什麼夢幻聯動！」
欠台糖1.7億！台中地院證實吳乃仁已到案
[NOWNEWS今日新聞]台糖公司前董事長、新潮流大老吳乃仁，因涉入台糖售地案遭法院認定背信罪成立，除刑事部分已定讞外，後續民事求償也持續執行中，由於相關債務累計高達約1.7億元，台北地院3日簽發拘票...
台灣隊紐約辦桌失控！浩子驚遭警察威脅 街友持刀搜刮剩菜爆衝突
台灣跨國實境節目《請世界吃桌》今起在 LINE TV 熱鬧開播，集結隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食 YouTuber 千千組成「辦桌台灣隊」，華麗陣容將廚藝及說菜技能發揮的淋漓盡致。日前藍正龍、浩子、陳隨意及千千接受 LINE TV 專訪，大家一致認同「美國」是最多挑戰的國家，不僅遇警察刁難，還發生街友搜刮食材與現場工作人員起爭執。蔡維歆
殷瑋C位合影李多慧！她揶揄：皇上都會滿足
[NOWNEWS今日新聞]台北市長蔣萬安日前赴議會接受質詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次主動接話、與民進黨議員何孟樺激烈交鋒，引發外界質疑「到底誰才是市長？」就在殷瑋近期聲量持續升高之際，資深媒體人黃...
史瓦帝尼轉向「中國建交」？外交部急揭真相
[NOWNEWS今日新聞]總統賴清德今年5月出訪非洲友邦史瓦帝尼後，近日傳出史國內部出現是否轉向與中國建交的討論，引發外界關注。對此，外交部今（12）日出面澄清，強調相關言論源自外國學者個人意見，不代...
「產業現在要打群架！」許勝雄談台股：台灣不能只有半導體
金仁寶集團總裁暨工總榮譽理事長許勝雄、鴻海集團董事長劉揚偉、經濟部長龔明鑫今日都出席經濟及產業發展諮詢會議，會後受訪時，許勝雄指出，多數與會者都認為現在已是「打群架的時候」，針對台股AI瘋漲，他也指出台灣絕對不能只有在AI或是半導體產業裡面瘋狂發展，產業的多元化布局，才是台灣經濟最底層、最重要且無可替代的穩固根基。
看不出77歲！黃西田驚人真實狀態曝光 7字洩「凍齡秘訣」不藏了
本週主題「熱鬧廟會嗨歌紅白大賞」邀請到宣傳收視冠軍、大獲好評民視八點檔《阿松與阿暖》，永遠的小朋友黃西田以及台語小天后吳淑敏。一出場白冰冰看著黃西田說：「能讓我叫哥哥的人，真的不多了」，出道45年的白冰冰，訪問黃西田出道幾年？黃西田回答：「62年」，超資深「工作年資」讓全場驚呼！蔡維歆
中職第7隊呼之欲出？股東敲碗「台新新光獅」 獲吳東亮正面回應
即時中心／陳奕劭報導中華職棒第7隊來了？台新新光金（2887）今（12）日舉行股東會，小股東向董事長吳東亮敲碗，希望成立新的職棒隊伍「台新新光獅」隊，獲得董事長吳東亮正面回應，他強調，「棒球是我們的國球」，內部曾評估投入職棒事宜，朝這個方向走。
桃園毒駕悲劇奪3命！網怒點名藍白「這1事」
社會中心／綜合報導日前彰化縣警局溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘執行通緝犯查緝勤務時，遭施姓毒駕嫌犯駕車高速衝撞，造成雙腿嚴重骨折，同行員警趙秉逸也被車窗碎裂玻璃割傷，雙雙送醫救治，其中陳國銘目前仍住院接受治療。未料類似事件再度上演，桃園市經國路與天祥三街口昨（11）日晚間發生重大死亡車禍，一名疑似涉毒男子為躲避警方攔查，駕駛白色轎車逃逸，期間與警方展開追逐，最終因車輛失控打滑衝撞路人，造成2名無辜民眾送醫搶救後仍宣告不治。接連發生毒駕釀禍案件，也引發社群熱議，不少網友痛批毒品問題日益嚴重，甚至將矛頭指向藍白陣營刪減相關預算，質疑影響政府打擊毒品的成效。
泰國長公主罕見「心臟感染黴漿菌」不治！免疫狀況恐是關鍵
昏迷超過3年的泰國長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati）已確認辭世，享年47歲。泰國皇室對外證實此消息，主治醫師說明，死因為心臟受黴漿菌（mycoplasma）感染，進而誘發嚴重心律不整。
遭黃山料爆「假裝昏倒、哭鬧敲門」追愛！陳玉珍「昔日清純玉照」曝光⋯本尊發聲反擊
暢銷作家黃山料被YouTuber多米多羅開酸文章灌水，直批他6本作品內容都大同小異，而被網友稱為「廢話體」文學，意外讓網友翻出黃山料2019年底的爆料舊文，揭露國民黨立委陳玉珍約20年前的「衝動追愛往事」。舊文再度引起熱議之外，也釣出陳玉珍受訪駁斥內容「說謊、胡說八道」，強調黃山料不知情卻以片面資訊渲染私事，質疑對方昔日藉她聲量博關注，怎料也讓陳玉珍的陳年清純照跟著曝光。
世足/吳賢揆自爆燒到38度！從小吃泥鰍湯長大 父母暫停餐廳營業親見證
韓國今在世足小組賽首輪以2比1逆轉氣走捷克，攻進致勝球的25歲前鋒吳賢揆透露，其實賽前自己還發燒到38度，一度擔心無法出戰，所幸在工作人員、領隊及隊醫照料下順利上場，助韓國收下時隔16年的世足開門紅。
富邦金股東會》蔡明興看公司股價「還滿低的」：本益比12倍以上才合理、盼往200元邁進
連續17年穩居國內金控業獲利王的富邦金控，近來股價漲勢凌厲，今（12）日早盤一度上衝至129元歷史新高，不過，富邦金控董事長蔡明興於股東常會後媒體聯訪時說「我們（富邦金）現在股價其實是還滿低的」，從國外經驗來看，富邦金的合理本益比（P/E）在12倍以上，當然希望富邦金可以往200元邁進。富邦金今年前5月每股稅後純益（EPS）若從調整後獲利（當期稅後純益＋FV......
觀察站／恐難過關… 監委「綠友友」累積相罵本
賴清德總統日前出席青年論壇才說，讓朝野坐下來共商國事一直是他期盼的事。賴總統這番話言猶在耳，但攤開昨天公布的第七屆監察委員名單，雖有零星的在野黨背景人選，但與「綠友友」監委被提名人比例懸殊，未見明顯善意，加上多名爭議人選，人事案立院闖關不樂觀，對朝野累積互信也效果有限。
菲律賓國防部長遭中國制裁 菲國外交部盼重啟對話化解分歧
菲律賓外交部週五表示，針對中國對菲律賓國防部長 Gilberto Teodoro 實施的制裁，菲方計畫與中國當局展開討論。儘管承認制裁是主權權利，但菲方認為此舉並不妥當，強調應透過外交與對話解決爭端。
民調：賴瑞隆領先近18個百分點 高雄市長選情差距擴大
新台灣國策智庫民調中心12日公布最新高雄市長選情調查結果。在支持度方面，賴瑞隆獲得46.2%受訪者支持，柯志恩為28.4%，另有25.4%尚未決定投票意向。若以當選可能性來看，53.6%受訪者看好賴瑞隆勝選，明顯高於柯志恩的25.3%，另有21.1%未表態。調查也顯示，高雄市長陳其邁施...