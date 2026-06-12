北榮工會雨中陳抗追加班費 陳威明：員工聲音我們都聽到了
〔記者羅碧／台北報導〕台北榮總企業工會今(12日)上午於台北榮總第三門診大樓前陳抗，指控院方辦理追溯5年加班費補發作業時，設下申報門檻、審核流程繁複，導致基層醫護人員追討應得工資受阻。對此，台北榮總院長陳威明回應，員工的聲音院方都聽到了，會在合法並兼顧公平正義的情況下盡快發放，「該給的，一分錢都不會少」。
台北榮總工會今天邀請高雄榮總員工代表、台大醫院工會理事長楊心慧、振興醫院工會監事蔡侊義和台大癌醫工會常務理事潘泓甫等，一起在雨中開記者會，並提出3項訴求。
工會的訴求包括：1.台北榮總及高雄榮總院方應正視工會及基層訴求，立即啟動實質協商、延長申報期限、完整清償勞基法及公職人員未被給付之全額加班工資；2.退輔會應改正現行追補制度闕漏後重新公告，下轄榮民醫院應開放同仁自主查詢五年電子簽章紀錄，莫再藉故反復刁難駁回基層申報案件；3.衛福部及勞動部應全面清查各醫療院所現存之龐大加班黑數、追溯五年加班費受阻等嚴峻問題，嚴格落實勞動檢查及工時管理制度改革。
台北榮總工會理事長黃甘迪表示，院方近期依退輔會函示辦理2020年1月1日至2024年6月30日期間，以分鐘計算加班費追補作業，但現行流程限制只能申報1小時以下加班餘數，超過1小時者須提出過去曾申請加班的紀錄作為證明；若過去未曾申請，卻實際加班超過1小時，反而無法申報，且公職人員也面臨追補資格限制，對基層同仁不公平。
台北榮總工會會員代表、第一線護理師范鈺翎表示，白班護理師護病比約1比6至8人，除了測量生命徵象、給藥、追蹤檢驗數據、傷口照護外，還要協助病人手術、化療及各項處置；若病人出現病況改變、發燒或危急狀況，護理師必須立刻介入處理，延後下班1個多小時，是許多第一線同仁經常面臨的狀況。
范鈺翎說，病人的病情不會因為下班時間就停止，醫療人員選擇留下，是為了病人安全，但這些實際工作時間不一定能被完整計算。有些同仁下班後仍持續照顧病人、完成工作，卻因申請流程或認定方式不同，無法領到相對應加班費；也有同仁過去被要求以補休或特休相抵工時，如今申請追索時，卻須自行找出多年前資料證明曾經加班，讓第一線感到無助。
台北市醫師職業工會秘書邱宇弘也批評，工會3月已提出延長追溯期間與修正制度訴求，但至今已過3個多月，院方仍未完成具體改善，甚至延後協商時程，讓基層質疑院方解決問題的誠意。
對此，陳威明表示，感謝外界關心，也感謝工會表達意見，還好今天雨勢不大，沒有太多人淋雨。他強調，追溯5年加班費、以分鐘計算補發的作業，院內許多同仁都已經在努力中，相關核算涉及數千名員工，必須依法行政，也要兼顧公平與實質正義。
陳威明說，北榮照顧員工的決心絕對不會改變，會在合法、合理情況下，盡快發放加班費，「應該給的，一分錢都不會少」。
台北榮總昨天也發出新聞稿強調，照顧員工的決心始終不變，也再次感謝各相關單位同仁在本案中的辛勤投入與努力。請企業工會理解相關行政作業所需時間，相信透過理性溝通與共同努力，必能兼顧同仁權益與制度公平，持續營造互信、合作的職場環境。也期待社會大眾能持續理解並支持公立醫院依法行政、審慎管理及永續經營的原則。
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