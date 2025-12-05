北榮微創瓣膜手術縮短拔管時間 助長者不到一周出院
【健康醫療網／記者林則澄報導】傳統心臟手術往往因需鋸斷或撐開肋骨、傷口大且恢復期長，讓人卻步。70歲的陳先生自認是「健康寶寶」，平時一周能打3到5場高爾夫球，卻突然出現頭暈與胸痛，被診斷出重度主動脈瓣膜狹窄。所幸在台北榮總接受「內視鏡微創瓣膜手術」後，現在術後不到4個月，他不但重拾球桿，也恢復以往朝氣，近期更剛從日本北海道旅遊返國，未來還打算再度造訪。
70歲的陳先生自認「健康寶寶」，平時一周可打3到5場高爾夫球，今年春節前突然感到頭暈、偶發性胸口痛，居家血壓監測達180mmHg，比平時高70mmHg。轉診後診斷為重度先天主動脈瓣膜狹窄，起初因恐懼手術不敢立即治療，經勸說後於6月下旬接受4小時多的內視鏡微創主動脈瓣膜置換手術，同樣也在手術室內移除氣管內管，術後第6天出院；術後50天重返高爾夫球場，第2個月撿球不再頭暈，連續打3天皆無問題。
微創瓣膜手術免鋸胸骨 傷口小速恢復
心胸麻醉科張嫚芸醫師表示，傳統心臟手術後，患者通常仍處於麻醉狀態，氣管內的呼吸管會暫時留置，送至加護病房甦醒後，會先透過呼吸管練習自主呼吸，確認生命徵象與抽血數據穩定後，才拔除氣管內管，意味著在甦醒期間，患者不僅要承受傷口疼痛，還需忍受喉嚨內留置呼吸管帶來的不適感，但若積極配合醫囑，最快約一周可出院。
針對內視鏡微創瓣膜手術，心臟血管外科郭姿廷醫師指出，傷口位於右側肋間，與其他種類的微創小傷口手術相比，不需鋸開胸骨，也不用鋸斷或撐開肋骨，將傳統手術動輒20公分的傷口縮小至5公分以內，不用破壞任何骨頭且對組織的傷害少。透過3D內視鏡鏡頭，可清楚看見瓣膜及周遭組織，手術效果與傳統手術無異，用時約3個小時上下，較傳統手術短。
精準麻醉助攻微創手術 5至7天出院
張嫚芸醫師指出，隨著麻醉技術進步，手術過程中透過精準的麻醉深度監測（BIS），以前額腦波（EEG）反映麻醉深度，避免術中甦醒、減少麻醉用量、縮短清醒時間並降低術後譫妄。同時結合超音波導引神經阻斷術，在手術前將止痛藥注射到特定神經附近，提供更有效的術後止痛。
此外，手術中也會搭配神經肌肉監測（TwitchView），利用微弱電刺激神經並觀察肌肉反應，判斷肌肉鬆弛藥物作用程度，確保患者完全放鬆，並在手術結束前安全恢復呼吸肌功能；甦醒時即可在手術室拔管，進入加護病房時已完全清醒，且因止痛效果持續，幾乎不會經歷劇烈疼痛與不適，術後活動限制少，也不用帶著大型傷口引流瓶；在狀況穩定下，術後隔日即可下床活動，只要病況許可，平均術後5至7天即可出院，回家後也能很快恢復正常生活。
心臟瓣膜疾病成因多 拖延不利病情
張嫚芸醫師表示，內視鏡微創手術須由外科及麻醉科醫師密切合作，可應用於二尖瓣膜、三尖瓣膜、心房中膈缺損及心臟腫瘤等病症，其中二尖瓣修補率更高達90％以上，但患者術前的心肺功能評估也很重要，須達中等以上水準才能確保萬無一失。郭姿廷醫師提醒，許多人因害怕手術而拖延治療，最後等到心臟衰竭、肺水腫，甚至多重器官功能退化才就醫，反而大幅增加手術風險。
心臟瓣膜疾病包括狹窄與閉鎖不全，成因可能是先天結締組織異常、後天感染或老化。張嫚芸醫師提到，心肺功能會隨著年齡增加及多種因素退化，但能否接受心臟手術與年齡並無絕對關係，案例中的陳先生和呂女士，推測因本身有運動習慣，身體對疾病的耐受度較高，才在晚年發病，因此平時保持運動，仍是延緩疾病惡化的保健方式，但若有頭暈、胸痛等不適症狀時，仍應盡快就醫。
