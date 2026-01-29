北榮攜手板橋榮家推遠距醫療 守護長者健康

（中央社記者曾以寧台北29日電）因應高齡化社會，北榮成立「遠距醫療暨雲端照護中心」，與800床規模的板橋榮家合作，並由中心主任張世霖領軍義診，為榮民進行心血管健康篩檢，並為罹病住民打造個人化照護方案。

近百歲的榮家住民吳伯伯，日前因突發胸悶與呼吸困難，緊急送至台北榮總救治。經檢查發現，其心臟左前降支等主要冠狀動脈出現高達99%的嚴重狹窄，診斷為急性心肌梗塞（STEMI），醫療團隊隨即進行心導管檢查並置放支架，成功打通阻塞血管。

在專業治療與完善照護下，吳伯伯克服呼吸與凝血等多重挑戰，順利康復並返回板橋榮家。在台北榮總遠距醫療團隊與板橋榮家持續細心追蹤與照護下，如今健康狀況良好。

台北榮民總醫院遠距醫療中心執行秘書、個管師郭家瑩今天透過新聞稿表示，吳伯伯的案例不僅展現高齡急重症成功搶救的成果，也正是「急性治療」與「出院後長期追蹤」無縫接軌的最佳典範。

台灣邁入超高齡社會，醫療照護需求日益攀升，為長者提供即時且優質的醫療服務，北榮表示，「遠距醫療暨雲端照護中心」與擁有800床位規模的板橋榮家合作，中心主任張世霖領軍醫療團隊前往板橋榮家進行義診，為住民進行心血管健康篩檢。

針對罹患心血管疾病的118位住民，北榮也與榮家醫務室醫師密切合作，量身打造個人化照護方案，納入遠距照護系統，進行持續性健康追蹤，為高齡長者的健康保駕護航。

除與榮家合作，北榮副院長李偉強亦在國科會「高齡照護計畫」支持下，將智慧科技深度嵌入照護流程，打造多功能「高齡健康照護與醫療整合服務平台」，在板橋、台北、彰化、岡山、花蓮等榮家落地使用，針對糖尿病與肌少症、心臟病與遠距監測、高血壓與代謝症候群、失智症與睡眠障礙、居家長照用藥安全5大高齡常見健康問題提供智慧照護。

北榮表示，將持續攜手各醫療合作夥伴，秉持「距離不減關懷，科技傳遞溫暖」初衷，讓智慧醫療成為長輩每日都能感受到的安心與溫暖，並規劃逐步將此遠距照護模式延伸至更多場域。（編輯：李亨山）1150129