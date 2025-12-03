北榮攜手華碩啟用AI智慧病歷助手 AI協助生成病歷 推動臨床智慧化轉型
臺北榮總與華碩智慧醫療團隊合作研發「華碩智慧病歷助手」（ASUS Clinical AI Assistant），導入生成式 AI 於臨床紀錄系統，今(114)年10月率先在內科、外科、兒科及婦產科等臨床科別應用，提升醫護人員病歷紀錄文書效率，加速醫療體系智慧化轉型。本次啟用代表臺北榮總與華碩在長期合作計畫下的初步成果，未來將逐步擴展至更多科別與臨床使用情境，邁向全院落地的目標。
臺北榮總李偉強副院長表示：「醫療場域的臨床記錄文書負擔沈重，AI 是協助醫護人員的重要關鍵。我們期望透過生成式 AI 的導入，系統性的改善臨床紀錄流程，未來也將分階段擴展使用情境，實現更智慧、更高效的臨床環境。」這次開發採「醫療場域共創模式」，由臺北榮總與華碩智慧醫療團隊共同驗證臨床需求、調整系統功能，打造更貼近醫院需求的智慧化臨床工作助理。臺北榮總資訊室郭振宗主任表示：「這是一項跨單位協作的工程，從資料整合、系統串接到 AI 生成格式，我們與華碩團隊密切合作，採用地端模型以維護醫院資料不外流；並建立完整的稽核機制，確保技術在醫療院所中安全可信。」
隨著臨床業務量逐年攀升，即使電子病歷系統在醫院廣泛使用，但醫護人員的臨床記錄文書負擔並未明顯降低，現有 HIS/EMR 系統的病歷書寫仍以人工輸入為主，臨床上醫師平均有 30–40% 的時間花在文書作業，一份病歷最長需花費 1-2 小時才能完成。醫院導入生成式 AI 的主要目的，是希望透過智慧工具改善臨床流程，提升醫療品質與工作效率。臺北榮總教師培育科鄭浩民主任指出：「未來 AI 不僅可協助文書，更能支持臨床決策與醫學教育，我們期待這項系統逐步拓展，讓病歷品質、教學材料產生甚至研究應用都能受益。」
華碩智慧病歷助手採用生成式AI技術，透過大語言模型 (LLM) 根據醫院既有的病歷資料、檢驗結果與臨床紀錄模板，自動生成專業且符合醫院格式的病歷草稿，讓醫師可節省繁雜文書時間，專注於臨床照護與決策。
華碩智慧醫療團隊代表張慧慈總經理表示：「臨床環境複雜多變，產品導入後仍需要持續觀察與調整，團隊與臺北榮總密切合作，逐步拓展至多元的臨床使用場景，例如門急診和健檢中心等；同時結合如語音輸入、異常偵測等功能，以及透過AI 即時運算提供臨床決策支援、跨科資訊整合等更全面的應用。」
隨著華碩智慧病歷助手（ASUS Clinical AI Assistant）的啟用，臺北榮總與華碩團隊將分階段在不同科別落地，逐步將 AI 融入院內資訊系統，協助醫護人員提升照護品質，為病人提供更即時、更智慧化的醫療服務。未來期望在院內建立生成式 AI 的標準化流程，打造更安全、可管控且有效率的 AI 醫療應用環境。
