北榮攜手飛利浦推動智慧醫療 AI提早7小時揪血壓不穩高風險

臺北榮民總醫院陳威明院長、台灣飛利浦醫療科技事業群總經理胡孝揚3日共同簽署研究協作框架協議。（北榮提供／林周義台北傳真）

台北榮民總醫院陳威明院長、台灣飛利浦醫療科技事業群總經理胡孝揚3日共同簽署研究協作框架協議，正式宣告雙方合作邁入全新階段。此次合作由過往以單一研究專案為主，進一步升級為具長期性、系統性且深度整合的臨床策略夥伴關係。

陳威明表示，此次與飛利浦的合作升級，對北榮而言，不僅象徵合作層級的提升，更代表雙方正式邁入系統性、長期整合的臨床合作模式。透過更早期參與產品設計與研發流程，北榮得以將第一線臨床實際需求直接導入技術與流程優化，並持續進行臨床驗證，進而提升患者照護效能。未來合作重點，將聚焦於智慧醫療與臨床診斷應用、臨床工作流程數位化，以及臨床試驗平台化與多中心推廣等關鍵方向。

胡孝揚指出，飛利浦與北榮合作，已由過去以單一研究為主的模式，逐步發展為深度整合的臨床策略夥伴關係。此次合作升級，不僅象徵雙方將投入更多跨領域團隊與資源，更著眼於建立以臨床價值為核心、具可擴展性的創新模式，期能為台灣醫療產業帶來長期且具體的正向效益。未來，雙方將以臨床目標為導向，持續推動科技與臨床實務的深度結合，並以實證成果回饋醫療社群與病患。

北榮與台灣飛利浦自2020年簽署科學研究合作框架以來，已累積多項具體研究成果，且合作內容隨不同階段持續深化。其中，雙方透過北榮重症醫學部超過十年的臨床醫療紀錄數據，共同優化血流穩定指數，並進一步開發與驗證「Time-varying Hemodynamic Early Warning Score（TvHEWS）」的AI警示系統，以每小時動態分析方式，預測加護病房病人血行動力學不穩定風險，協助醫師提早7小時辨識高風險病患。相關研究成果已刊登於國際重症醫學權威期刊《Critical Care》，並累計發表兩篇重要論文，充分展現北榮在臨床資料運用與AI應用於重症照護的研究實力。

在心臟醫學領域方面，飛利浦結合北榮於人工智慧與心臟醫學資料分析的專業優勢，持續優化心臟超音波檢查之自動化標準視圖與量測效能，提升檢查準確性與臨床作業效率，並與心臟內科團隊密切合作，於不同臨床情境下聯合驗證多項AI功能模組之準確度與穩定性，藉此加速檢查流程、降低人為操作變異，為病患提供更精準且高效率的心臟醫療服務。

未來，雙方合作將透過北總大型臨床資料庫與AI數位整合能力，將臨床知識與數據轉化為實際價值的成果，並促進研究成果發表於國際期刊，協助臨床研究人員累積學術能量與專業聲譽。飛利浦將運用全球技術、專家與臨床網絡資源，協助北榮探索研究成果產業化與國際應用的可行路徑。雙方期盼透過此次合作升級，深化台灣醫療體系與國際接軌，共同為醫療產業與病患照護開創嶄新篇章。

