北榮新技術 及早揪出阿茲海默症

台灣2023年65歲以上人口已達到430萬人，推估失智症盛行率7.99％，又以阿茲海默型56.88％為大宗。近年類澱粉單株抗體藥物問世，治療前需進行腦部類澱粉正子造影檢查，但單靠肉眼，僅能分辨出明顯的陽性、陰性個案。為讓病患及早介入，北榮團隊開發出正子造影處理系統，將大腦影像分成一塊塊的「小格子」，計算與類澱粉蛋白結合的藥物攝取狀況，攝取程度高，即表示有類澱粉蛋白沉積，系統就會「highlight」出來，助醫師診斷。

北榮30日舉辦「2025台北榮總產官學研發技轉媒合會議」，核醫部主治醫師李哲皓分享了團隊共同發明的腦部類澱粉蛋白正子造影處理系統，透過計算整個大腦「陽性灰質體素」數量與分布，偵測肉眼難辨的輕微類澱粉堆積，協助阿茲海默症及早診斷。

廣告 廣告

李哲皓表示，阿茲海默症是最常見的失智症，占失智人口的56.88％，其致病機轉在於大腦出現了β-類澱粉蛋白的堆積。為得知病患是否有堆積，臨床上會利用藥物進行偵測，透過注射能與類澱粉蛋白結合的藥物，過一段時間再做造影，若有堆積，藥物就會結合在上面。

現行肉眼判讀下，醫師大多只能分辨出明顯的陰性、陽性個案，至於剛剛開始出現類澱粉蛋白堆積者，則不見得能找出來。有鑑於此，北榮團隊將大腦影像分成一塊塊的「小格子」，獨立計算每個格子的藥物攝取強度，當灰質區域的藥物攝取高於白質範圍內最高攝取體素強度的98％，就會判斷為陽性，系統就會「highlight」出來，勾勒出已堆積的範圍。

李哲皓表示，北榮團隊期待能透過這項發明幫助病患及早發現、及早治療，目前已取得台灣、美國的專利。至於未來何時能用於臨床上，還沒有時間表。