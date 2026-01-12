北榮新竹分院幸福「疫苗」宣導 「藥」你「馬」上安康

疫苗新知衛教。





為提升民眾年節前健康防護意識，並響應1月15日一年一度藥師節，臺北榮總新竹分院藥師團隊特別舉辦「『藥』你『馬』上安康，幸福『疫苗』當先」健康宣導活動，透過別出心裁的衛教短劇與專業講座，向長輩及家屬傳達冬春交替期間流感、肺炎鏈球菌及帶狀疱疹疫苗的重要資訊，展現醫院深耕社區、落實預防醫學的理念，守護社區民眾健康。

流感疫苗衛教講座，以淺顯易懂的方式說明流感與一般感冒的差異、疫苗的保護效果與適合接種時機，並特別提醒高齡及慢性病患者屬於流感重症高風險族群，建議及早完成接種，以降低感染與併發症風險，讓年節團聚更加安心。

臺北榮總新竹分院藥師團隊。

衛教短劇由藥師化身為「麵包藥師」，搭配象徵病菌威脅的「細菌人」，生動呈現冬春交替時期活躍的流感病毒與肺炎鏈球菌，對長者及高風險族群可能造成的健康衝擊。「麵包藥師」則以輕鬆活潑的方式，說明肺炎鏈球菌疫苗的種類、保護年限與是否需要追加接種，同時提醒隨著年齡增加將提高帶狀疱疹發病及後續神經痛的風險，透過接種疫苗可有效降低疾病與後遺症的發生。趣味互動與有獎徵答，吸引民眾踴躍參與，現場氣氛熱絡、笑聲不斷，寓教於樂的方式讓衛教知識更深入人心。

藥師團隊於現場提供諮詢服務，回應長輩與家屬對疫苗的各種疑問，協助評估適合的疫苗種類與接種時程。民眾表示，透過藥師專業的說明，更清楚了解自身需求，更有信心安排後續接種。

臺北榮總新竹分院陳曾基院長表示，隨著臺灣邁入超高齡社會，藥師不僅肩負用藥安全的責任，也積極投入健康促進與疾病預防，透過多元宣導方式，協助民眾建立完整的健康觀念。今年藥師節特別將講座結合創意短劇，讓疫苗知識更貼近生活，期盼鼓勵民眾主動了解並接種適合的疫苗，實現「藥」你「馬」上安康，幸福「疫苗」當先。

