北榮新竹分院捐血月開跑 結合胃癌篩檢新政策守護民眾健康

北榮新竹分院院長陳曾基（中）、竹東鎮長郭遠彰（右五）及地方社團、民眾共同響應捐血，攜手打造更有韌性的健康臺灣。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

響應一一五年捐血月開跑日，臺北榮民總醫院新竹分院十五日攜手新竹捐血中心、竹東獅子會，舉辦「熱血竹榮，深耕偏鄉」捐血公益活動，結合健康臺灣深耕計畫與國健署胃癌篩檢新政策宣導，號召醫護人員與社區民眾熱情參與，共計募得一萬九千cc 血液，為臨床急需注入即時能量。

北榮新竹分院表示，現場急診室護理師率先挽袖捐血，以實際行動展現第一線醫護人員守護生命的使命感，也帶動現場民眾踴躍響應。多位捐血者表示，捐血不僅能幫助他人，更是對社會的一份責任與關懷。

廣告 廣告

北榮新竹分院同步配合國民健康署自今年元旦起推動的胃癌防治新政策，設置衛教宣導專區，向民眾說明幽門螺旋桿菌與胃癌的關聯，並宣導四十五至七十四歲符合資格民眾可享終身一次免費糞便抗原檢測，鼓勵民眾善用政策資源、及早篩檢、遠離胃癌威脅。

北榮新竹分院表示，捐血是最直接也最溫暖的公益行動，而癌症防治則需要長期耕耘與全民參與。未來將持續結合公共衛生政策、在地資源與醫療專業，推動更多貼近民眾需求的健康促進活動，攜手打造更有韌性的健康臺灣。

北榮新竹分院院長陳曾基、副院長黃政斌、竹東鎮長郭遠彰及地方社團，邀請民眾以實際行動落實「醫療向下扎根、健康深耕偏鄉」，共同打造健康臺灣。