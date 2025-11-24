北榮新竹分院攜手臺北榮總推動跨國偏鄉醫療參訪，展現在地化偏鄉醫療教學量能。（北榮新竹分院提供）

記者彭新茹／新竹報導

北榮新竹分院廿四日與臺北榮總教學部合作，共同舉辦「國際醫師偏鄉醫療參訪」，邀請來自菲律賓、新加坡、韓國、香港、越南等國的受訓醫師首次走入新竹縣偏鄉。活動聚焦偏鄉醫療照護現場、醫院設備與在地社區醫療運作，展現北榮新竹分院長年深耕的偏鄉醫療教育成果。

院長陳曾基表示，北榮新竹分院多年與清華後醫、臺大與陽明交大公費醫學生計畫合作，逐步形成具在地化特色的偏鄉醫療教學模式。這套模式自然發展於臺灣偏鄉的社區與醫療文化，是貼近在地的教學方式。今年亦首次向外籍醫師呈現「跨國版的偏鄉醫療教學架構。期待未來能成為其他國家了解臺灣偏鄉醫療的參考案例，讓更多醫師看見偏鄉醫療教育的另一種可能。

副院長黃政斌表示，偏鄉醫院並非資源末端，而是串聯臨床、長照、公衛與社區的重要照護據點。希望國際醫師能看到偏鄉的真實樣貌。偏鄉醫療不僅是一份工作，更是一種責任。走入現場後，才能理解在地醫療運作方式與其必要性。」

教學研究中心主任王瑛玫指出，新竹縣具備完整的偏鄉醫療面貌，是最適合的偏鄉醫療教學場域。希望學生在現場看到醫療與社區的緊密合作，而不是僅以設備條件判斷醫療品質。願意踏入偏鄉，就是偏鄉醫療最重要的希望。

王瑛玫說，許多學生在參訪後對偏鄉的疑慮降低，反而更願意投入偏鄉服務，是推動偏鄉教育的核心成果，未來將持續作為偏鄉教學醫院，深化偏鄉醫事人才培育。

北榮新竹分院強調，未來將持續推動偏鄉醫事人才培育，落實健康臺灣深耕計畫，並與臺北榮總深化跨院合作，使偏鄉醫療教育不僅扎根地方，也能與國際共享經驗。