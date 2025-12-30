北榮新竹分院深入尖石偏鄉幼兒園 宣導口腔保健

左1劉淑貞護理師、左2黃政斌副院長、左3方濟幼兒園園長團圓修女、左4牙科林育如醫師。





我國5歲學童齲齒率仍高於日本、新加坡及南韓等鄰近亞洲國家，幼兒口腔健康問題不容忽視。北榮牙科團隊深入尖石鄉安排牙齒保健衛教與塗氟服務，並親自率領團隊前往尖石鄉那羅私立方濟幼兒園，由牙科林育如醫師為園內幼兒進行口腔保健宣導及牙齒塗氟作業。

依據統計，新竹縣未滿6歲幼兒牙齒塗氟利用率低於全國平均，齲齒率卻高於全國平均。為降低幼兒齲齒發生率，新竹縣政府也積極推動幼兒口腔保健宣導，讓幼兒從小建立正確的口腔照護知能，預防未來齲齒、牙周病及其他相關疾病的發生，達成「口腔健康、身體健康」的目標。

林育如醫師進行口腔保健宣導及牙齒塗氟。

尖石鄉那羅部落私立方濟幼兒園，成立至今已逾60年，長期提供尖石鄉中低收入戶幼兒免收學費的學習環境，讓偏鄉孩子能享有受教育的權利及穩定的生活照顧。然而，受限於地處山區，醫療與衛教資源相對不足，園內幼兒普遍缺乏牙齒保健知識，齲齒發生率偏高。

北榮新竹分院黃政斌副院長，適逢尖石鄉舉辦活動中得知此一現況後，隨即指示醫務企管室與牙科團隊積極協調支援，安排牙齒保健衛教與塗氟服務，並親自率領團隊前往尖石鄉那羅私立方濟幼兒園，由牙科林育如醫師為園內幼兒進行口腔保健宣導及牙齒塗氟作業。

活動過程中，醫師以活潑且淺顯易懂的方式進行口腔衛教，透過提問與互動引導小朋友參與學習，現場氣氛溫馨愉快。幼兒們在輕鬆的互動中逐步建立正確的口腔保健觀念，臉上皆展現出開心與燦爛的笑容。透過本次口腔衛教與塗氟措施，不僅有助於降低齲齒發生風險，也為孩子的健康成長奠定良好基礎。

幼兒園園長團圓修女表示，尖石山區的孩子特別需要更多醫療與衛教資源的投入，感謝臺北榮總新竹分院主動深入偏鄉，讓孩子們能及早學習正確的口腔照護觀念，為健康打下良好基礎。

臺北榮總新竹分院院長陳曾基指出，醫院近期獲得「健康台灣深耕計畫」支持，將持續深化偏鄉醫療與預防保健工作，除提升院內牙科設備與兒童健康檢查服務外，也主動前往芎林、橫山、寶山、北埔等地幼兒園提供牙齒塗氟與口腔保健衛教。期盼透過持續性的衛教與實際行動，讓偏鄉兒童的牙齒都能獲得良好照護，健康快樂成長。

