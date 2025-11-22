北榮新竹分院深耕計畫啟動 共識營推動偏鄉永續醫療

院長陳曾基(前中)，偕同副院長(前左)、辦公室主任(前右)暨院部主管與計畫團隊。





臺北榮民總醫院新竹分院20日召開「健康台灣深耕計畫」簽約後首次會議，正式宣示計畫於啟航。院長陳曾基手持甫簽署完成之合約書，象徵北榮新竹分院推動深耕計畫的關鍵任務正式展開。並於22日舉辦七十周年共識營，再次宣布計畫全面啟動，以永續發展與偏鄉醫療為核心，為醫院發展寫下嶄新里程碑。

北榮新竹分院今年共識營以「竹榮七十、深耕偏鄉、永續未來」為主軸，全院同仁齊聚一堂，回顧七十年服務地方的歷程，並透過策略討論凝聚，對未來願景的認知與方向。共識營活動中宣布獲得衛福部補助，正式啟動「健康台灣深耕計畫」並成立專案辦公室，象徵在偏鄉醫療布局與區域量能提升上跨入全新階段。

廣告 廣告

衛生福利部醫事司劉越萍司長(中)與北榮新竹團隊。

深耕計畫以「打造偏鄉醫療堡壘，垂直整合非山非市醫療院所，提升區域服務量能」為核心，著重強化偏鄉與社區照護網絡。後續行動包括：建立地方衛生所支援模式、推動智慧醫療與設備導入、培育偏鄉醫療人才、打造優質友善職場，以及提升民眾就醫可近性與公平性，並透過留任制度與資源共享機制，整體提升服務量能，確保偏鄉與弱勢地區民眾都能獲得高品質健康照護。

陳曾基院長表示，北榮新竹分院位處城鄉交界，長年肩負偏鄉照護及公共衛生重任。此次深耕計畫啟動，象徵對醫院專業能力的肯定，更意味著承擔更深厚的責任。「醫院將整合地方衛生所、社區及在地資源，完善偏鄉照護體系，讓醫療不再有距離，讓健康走進每一位居民的生活」。

共識營同時邀請衛生福利部醫事司劉越萍司長，以「推動我國醫療體系邁向淨零之措施」為題進行專題演講。劉司長深入剖析全球淨零趨勢，並指出醫療院所是永續轉型的重要推動者，從節能管理、綠色採購、廢棄物處理到智慧化設備導入，皆是醫療體系邁向淨零不可或缺的策略。



更多新聞推薦

● 東北季風今晚南下 北台轉濕涼