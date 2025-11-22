北榮新竹分院深耕計畫啟動 共識營推動偏鄉永續醫療
臺北榮民總醫院新竹分院20日召開「健康台灣深耕計畫」簽約後首次會議，正式宣示計畫於啟航。院長陳曾基手持甫簽署完成之合約書，象徵北榮新竹分院推動深耕計畫的關鍵任務正式展開。並於22日舉辦七十周年共識營，再次宣布計畫全面啟動，以永續發展與偏鄉醫療為核心，為醫院發展寫下嶄新里程碑。
北榮新竹分院今年共識營以「竹榮七十、深耕偏鄉、永續未來」為主軸，全院同仁齊聚一堂，回顧七十年服務地方的歷程，並透過策略討論凝聚，對未來願景的認知與方向。共識營活動中宣布獲得衛福部補助，正式啟動「健康台灣深耕計畫」並成立專案辦公室，象徵在偏鄉醫療布局與區域量能提升上跨入全新階段。
深耕計畫以「打造偏鄉醫療堡壘，垂直整合非山非市醫療院所，提升區域服務量能」為核心，著重強化偏鄉與社區照護網絡。後續行動包括：建立地方衛生所支援模式、推動智慧醫療與設備導入、培育偏鄉醫療人才、打造優質友善職場，以及提升民眾就醫可近性與公平性，並透過留任制度與資源共享機制，整體提升服務量能，確保偏鄉與弱勢地區民眾都能獲得高品質健康照護。
陳曾基院長表示，北榮新竹分院位處城鄉交界，長年肩負偏鄉照護及公共衛生重任。此次深耕計畫啟動，象徵對醫院專業能力的肯定，更意味著承擔更深厚的責任。「醫院將整合地方衛生所、社區及在地資源，完善偏鄉照護體系，讓醫療不再有距離，讓健康走進每一位居民的生活」。
共識營同時邀請衛生福利部醫事司劉越萍司長，以「推動我國醫療體系邁向淨零之措施」為題進行專題演講。劉司長深入剖析全球淨零趨勢，並指出醫療院所是永續轉型的重要推動者，從節能管理、綠色採購、廢棄物處理到智慧化設備導入，皆是醫療體系邁向淨零不可或缺的策略。
更多新聞推薦
其他人也在看
北榮竹院慶70 深耕偏鄉永續未來
記者彭新茹∕新竹報導 北榮新竹分院22日舉辦70週年共識營，再次宣布計畫全面啟動，以…中華日報 ・ 1 天前
自己的鍋自己刷？桃園2高中生吃火鍋 遭業者要求刷鍋｜#鏡新聞
桃園2名高中生昨天(11/21)到一家火烤兩吃的火鍋店用餐，離開前被店員要求，將鍋具刷洗乾淨，抱怨自己的手刷到破皮。但店員表示，是因為發現2人疑似刻意讓鍋子乾燒，才會要求他們清洗，也強調店內有公告，如果鍋具焦黑，必須照價賠償或負責清洗。鏡新聞 ・ 1 天前
宜蘭縣114年度績優志工表揚典禮 溫馨
宜蘭縣政府運用公益彩券盈餘經費舉辦「宜蘭縣一一四年度績優志工表揚典禮」，於今（廿二）日在中興文創園區由代理縣長林茂盛主持頒獎，表彰長年投入各類公共事務、默默付出的志工先進與團隊，向在醫療照護、社會福利、社區、長照服務等領域辛勞奉獻的志工伙伴致上最崇高的敬意，落實「人人志工、志工宜蘭」的志願服務精神。此次受獎人總數達四O六人，連同三個績優志願服務團隊，充分展現宜蘭在志願服務量能及服務品質上的厚實基礎。縣議會議長張勝德、立委陳俊宇、縣議員沈信雄、縣議員林麗、冬山鄉長林峻輔、縣府社會處長林蒼蔡、衛生局長徐迺維共襄盛會。一一四年度表揚類別包括「社會福利類績優志願服務團隊」三隊，分別為特優等：宜蘭縣社會福利館志工團、優等：社團法人宜蘭縣思源仁愛協會、甲等：宜蘭縣蘇澳鎮永榮社區發展協 ...台灣新生報 ・ 1 天前
2學生吃連鎖火烤兩吃「變刷鍋」 怒控洗到手破皮
2學生吃連鎖火烤兩吃「變刷鍋」 怒控洗到手破皮EBC東森新聞 ・ 1 天前
吃鍋變刷鍋？用餐鍋底焦黑 2學生遭留下來「刷鍋」
桃園有2名女高中生，昨（21）日下午到一間火烤兩吃的火鍋店用餐，準備結帳離開時，店員卻說因為鍋子的底部，已經燒焦了，所以要求他們把鍋子洗乾淨，兩人只好留下來刷，刷了超過10分鐘，手都破皮了，讓他們無法...華視 ・ 1 天前
超人氣！永康拔蘿蔔體驗今年原規劃5場次 不料30分鐘全收光
台南永康曾是白蘿蔔的重要產地，永康區農會連續第3年舉辦友善農業推廣體驗活動，今年原本規劃5場次，首場「拔蘿蔔」今（22）日登場，沒想到反應太熱烈，活動開始30分鐘就被採收一空，後面4場次只能取消，相約明年再見。永康區農會推廣人員曾千千表示，早期永康區的白蘿蔔種植面積逾100公頃，目前僅剩不到15公頃自由時報 ・ 1 天前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 天前
今年冬天，別讓寒冷成為他們夜晚的恐懼...邀你認購愛心棉被衣物，守護獨居長輩、弱勢孩童溫暖過冬
你能想像嗎？在那些我們裹著棉被還覺得冷的夜裡，有一群弱勢孩子與長者，正穿著不合時宜的單薄衣物，在屋內瑟瑟發抖，「保暖」這件事也成為他們每年冬天遙不可及的願望。Yahoo奇摩新聞 ・ 11 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 1 天前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 1 天前
蔣萬安出席公益路跑 感謝太太神救援讓他從容跑
台北市不動產仲介公會23日一早於總統府前舉辦「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，眾多跑者齊聚一堂，台北市長蔣萬安也出席代表鳴槍。蔣萬安表示，他要代表北市府感謝公會捐贈150萬給北市社會局的「公益台北愛心平台」，可救助許多弱勢年輕朋友及獨居長者；蔣萬安也幽默分享家中二寶、三寶今日一早起床吵鬧，還好有太太協助，他才能「從從容容、游刃有餘」參加活動。中時新聞網 ・ 1 天前
通霄濱海追風國際馬拉松 與跑者共享海線風光
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府23日上午在通霄海水浴場舉辦「2025通霄濱海追風國際馬拉松」，互傳媒 ・ 15 小時前
警察進軍黃昏市場！順口溜玩出防詐新招 婆媽讚：金促咪！
【警政時報 江雁武／台中報導】為提升防詐意識、拉近警民距離，臺中市政府警察局第四分局黎明派出所與三和里里長張家 […]警政時報 ・ 1 天前
11台護理備管機 獅子會捐恩主公醫院
國際獅子會300B2區22日於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社會服務執行長廖信夫等人，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，捐贈給三峽恩主公醫院11台護理站備管機、捐贈給「台灣惡視力協會」視力設備巡迴車，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨自由時報 ・ 1 天前
北市不動產仲介幸福家園公益路跑 蔣萬安肯定公會熱心公益溫暖社會
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市長蔣萬安今（23）日一早出席「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路互傳媒 ・ 15 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 3 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 55 分鐘前