北榮新竹分院溫馨年貨大街 長輩開心迎新春

長輩被蘿蔔糕的香味吸引過來。





迎接農曆新年的到來，臺北榮民總醫院新竹分院附設護理之家於院內舉辦「愛在歲末・溫馨年貨大街」活動，將充滿節慶氛圍的年貨市集直接帶進護理之家，讓長輩們即使在機構內，也能感受濃厚的年味與過年儀式感。

本次活動以「把年味帶進護家」為主軸，結合社區資源，以年貨攤位、體驗活動及應景佈置營造熱鬧的節慶情境。現場布置紅燈籠、春聯、福字等節慶裝飾，讓長輩能夠感受到暖暖的新春氛圍。護理團隊、社工與志工全程陪伴長輩逛攤、挑選年節零食、書寫春聯賀語及體驗趣味活動，長輩們紛紛露出期待與喜悅的笑容。

年貨大街大合照。

院長陳曾基表示，活動不僅喚起長輩對傳統年節的美好記憶，讓長輩在熟悉又溫馨的環境中感受到節慶的幸福感，同時透過逛攤買年貨與遊戲互動的過程，增進長輩的社交參與、身心愉悅及生活滿意度，並藉由社區資源的導入，促進社區融合與跨領域合作，讓護理之家成為長輩安心生活、感受溫暖與幸福的家。

