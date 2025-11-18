北榮新竹分院聯袂苗栗榮服處 公館仁安社區關懷榮民書法家

新竹分院蕭正文主任(右三) 與柯長榮副處長(左二)、朱運金理事長(左三)與榮民陶如朗伯伯合影及致贈感謝狀及精美禮盒。

▲新竹分院蕭正文主任(右三) 與柯長榮副處長(左二)、朱運金理事長(左三)與榮民陶如朗伯伯合影及致贈感謝狀及精美禮盒。

北榮新竹分院聯袂苗栗縣榮民服務處歸還公館鄉仁安社區陶如朗伯伯陳展書法作品，為榮民節系列活動落下完美句點，展現榮民長期默默為社會付出的精神。由臺北榮總新竹分院蕭正文社工室主任、苗栗榮服處副處長及公館鄉仁安社區發展協會朱運金理事長，與陶伯伯共同見證溫馨時刻。

此次活動源自陶如朗伯伯慷慨提供個人書畫作品，協助北榮新竹分院榮民節文物展活動陳展。畫作展示期間吸引多方關注，充分展現個人藝術涵養與生命故事。過程中，陶如朗伯伯再度欣賞自身創作獲得關注，憶起當年揮毫情景，內心倍感激動。

廣告 廣告

蕭正文主任表示，畫作歸還象徵藝術創作的情感連結，更凝聚榮民袍澤清深的情誼，具有深厚文化與歷史意涵，並代表院長致贈感謝狀及精美禮盒，感謝榮民提供文物，讓活動增風添彩。

榮民節是屬於所有榮民的節日，輔導會與所屬各單位秉持「傳承榮民精神、追求卓越服務、永續組織發展」的願景，落實「忠貞、團結、關懷、誠樸、開創」的核心價值，持續優化各項服務照顧工作，實踐「榮民在哪裡，服務到哪裡」的目標。同時結合地方社福資源，特別針對高齡榮民（眷），以愛心與耐心提供有感服務，提升整體服務品質，讓榮民及眷屬感受政府的關懷與暖意。

柯長榮副處長表示，未來將持續推動各項關懷計畫，透過多元服務與在地連結，讓榮民長輩享有更完善的照顧與支持，並傳承忠義奉獻的榮民精神。