北榮新竹分院附設護理之家舉辦「福馬迎春慶團圓」，長輩歡喜圍爐提前迎新年。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

農曆春節轉眼即至，北榮新竹分院附設護理之家於農曆年前舉辦「福馬迎春慶團圓」，邀請護理之家住民長輩、家屬、志工及工作人員齊聚一堂，共度溫馨歡樂的新春時光。

北榮新竹分院表示，活動由 JF太鼓中心 帶來振奮人心、氣勢磅礡的開場演出，鼓聲震撼全場，也為新年注入滿滿祝福與活力，現場氣氛熱烈，眾人沉浸在濃厚的年節氛圍中。接著安排表揚時刻，感謝長期投入無私奉獻的志工夥伴們，並頒獎表揚多位住民長輩，鼓勵及肯定其正向參與及積極樂觀生活表現。

北榮新竹分院說，吉祥話接力賽與抽紅包活動，馬年小禮讓住民在互動遊戲中感受祝福與喜悅，現場並介紹新加入的外籍工作夥伴，在掌聲中團隊注入新力量，共同為住民提供更完善的照護服務。

院長陳曾基特別到場向長輩及家屬致上新春祝福，並表示透過年節活動的辦理，不僅讓住民感受到過年的熱鬧與關懷，也促進家屬、社區與照顧團隊之間的情感連結，展現護理之家多元包容、宛如大家庭般的溫馨。未來，院方將持續用心陪伴、專業照顧守護每一位長輩，打造有溫度的照護環境，祝福大家新春愉快、平安健康、福氣滿滿。