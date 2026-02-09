北榮新竹分院「福馬迎春慶團圓」 長輩共度溫馨歡樂新春時光

長輩在歌唱與用餐交流中共享團圓時刻。





迎接農曆新年，臺北榮民總醫院新竹分院附設護理之家於日前舉辦「福馬迎春慶團圓」活動，邀請護理之家住民長輩、家屬、志工及工作人員齊聚一堂，共度溫馨歡樂新春時光。

活動由 JF太鼓中心 帶來振奮人心、氣勢磅礡的開場演出，鼓聲震撼全場，也為新年注入滿滿祝福與活力，現場氣氛熱烈，眾人沉浸在濃厚的年節氛圍中。接著安排表揚時刻，感謝長期投入無私奉獻的志工夥伴們，並頒獎表揚多位住民長輩，鼓勵及肯定其正向參與及積極樂觀生活表現。

洋溢著年節的團圓溫暖與喜慶氛圍。

吉祥話接力賽與抽紅包活動，馬年小禮讓住民在互動遊戲中感受祝福與喜悅，現場笑聲不斷，接續享用新春圍爐的豐盛餐點。現場並介紹新加入的外籍工作夥伴，在掌聲中團隊注入新力量，共同為住民提供更完善的照護服務。活動最後在歌唱與用餐交流中，住民與家屬共享團圓時刻，現場洋溢著年節的團圓溫暖與喜慶氛圍。

陳曾基院長到場向長輩及家屬致上新春祝福，並表示透過年節活動的辦理，不僅讓住民感受到過年的熱鬧與關懷，也促進家屬、社區與照顧團隊之間的情感連結，展現護理之家多元包容、宛如大家庭般的溫馨。



