▲北榮智慧醫療科技團隊前進彰化榮家，提升機構長輩居家睡眠品質與照護效能。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為提升長照機構住民之睡眠品質與照護效能，臺北榮民總醫院智慧醫療科技團隊於今日前往彰化榮家，推動智慧醫療科技以協助機構中高齡長輩常見的睡眠問題，運用先進的居家睡眠品質監測設備，結合機構照護專業，打造高齡友善、科技輔助的照護新模式。

榮家護理師謝曉珊表示，此次計畫是由北榮神經醫學中心傅中玲教授與智慧醫療中心攜手合作，運用非侵入式睡眠監測設備，透過血氧與心跳感測器可持續追蹤住民於夜間的呼吸、心跳、血氧變化與睡眠週期，並結合AI分析技術，提供榮家照護團隊即時且客觀的睡眠數據。此系統能早期偵測出異常作息或潛在風險，如夜間頻繁起身、睡眠呼吸中止等情形，有助於提前介入處置，預防跌倒及行為問題發生。

謝曉珊進一步說明，北榮團隊也同步與多位現場參加者進行認知測試，葉伯伯在雙五角形繪圖測試中能正確辨識圖形結構、比例與交疊關係，線條連貫且空間配置準確；胡阿姨於語意流暢度測試（1分鐘說出水果）中，能快速且持續產出多樣且不重複的正確詞彙，顯示語言提取與執行功能良好。張大哥透過血氧與心跳感測器測得心律穩定且末梢血循良好。整體表現反映其注意力、視覺空間能力、語言能力與執行功能均維持在健康水準。

彰化榮家主任蘇再勝表示，非常感謝北榮團隊的專業支持並帶來創新科技設備，讓住民能在熟悉的生活環境中，獲得睡眠的改善，提供更貼心且人性化的照顧，未來期盼持續與北榮醫療單位深化合作，推廣智慧健康照護，讓更多高齡長者受惠。