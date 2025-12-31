北榮桃分院舉辦感恩餐會 感謝志工攜手打造暖心醫療環境

台北榮民總醫院桃園分院於歲末年終之際舉辦「志工大會暨感恩餐會」。圖：北榮桃分院提供

為感謝志工夥伴長年以來的付出與陪伴，台北榮民總醫院桃園分院於歲末年終之際舉辦「志工大會暨感恩餐會」，透過回顧服務歷程、表揚績優志工與溫馨餐敘，向每一位默默守護醫院與病人的志工致上最誠摯的感謝。活動現場氣氛溫馨而感人，洋溢著彼此支持、相互關懷的情誼。

大會結束後，隨即於港龘港式飲茶自助百匯桃園店舉行感恩餐會。圖：北榮桃分院提供

活動一開始播放志工服務影片，透過一張張服務相片與實際行動紀錄，回顧志工們在院內陪伴病人、協助引導、關懷長輩的點滴身影，現場氣氛溫暖動人，也讓與會人員深刻感受到志工服務所傳遞的善意與力量。

廣告 廣告

院長彭家勛致詞時表示，志工是醫療團隊中不可或缺的重要夥伴，長年以來以耐心與同理心陪伴病人走過療程中的不安時刻，為醫院注入穩定而溫柔的支持力量。院方十分珍惜志工夥伴的投入，也將持續打造友善支持的服務環境，與志工並肩同行。

此次志工大會中特別進行頒獎表揚，除頒發多項來自中央與相關單位的全國性志願服務獎項外，也表揚多位長年投入院內服務、表現優良的志工，涵蓋長青、松柏、棕櫚、梅花及溫馨等多項獎別。每一項榮譽，都是時間與心力累積而成的見證，也象徵志工與醫院共同走過的珍貴歷程。

大會結束後，隨即於港龘港式飲茶自助百匯桃園店舉行感恩餐會。餐敘過程中，志工夥伴們一邊用餐、一邊分享服務點滴與生活近況，談笑之間流露彼此關懷，笑聲與溫暖交織，讓整個會場洋溢著輕鬆愉悅且溫馨的氣息。

餐會尾聲安排摸彩活動，由院長彭家勛、副院長楊斯年及相關科室主管提供多項獎項，並設計「人人有獎」的驚喜橋段，讓志工夥伴在歡笑與驚喜中感受被珍惜與肯定，為整個活動畫下圓滿句點。

值得一提的是，北榮桃分院今(114)年再度榮獲桃園市衛生局頒發的「衛生保健志願服務運用單位—醫療服務組優等獎」，並已連續第4年獲此殊榮，充分展現醫院在志工培育、服務運用與關懷品質上的長期投入與穩定成果。

北榮桃分院長彭家勛表示，志工是醫療體系中最溫柔而堅定的力量。未來，醫院將持續與志工夥伴攜手合作，在專業醫療之外，為病人與家屬注入更多陪伴、關懷與希望，共同打造一個結合專業與關懷、溫暖而安心的醫療環境。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

騙光存款再誘抵押房產！假檢警勾結黑心地政士「剝兩層皮」內幕曝光

孕婦郵局辦事羊水突破裂 熱心民眾築「人牆」守護男嬰出生