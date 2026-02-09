北榮桃分院長樂居DIY活動迎新春 長輩手作永生花繩感受年味

為讓長輩感受濃厚年節氛圍，並促進身心活躍與人際交流，台北榮民總醫院桃園分院巷弄長照站「長樂居」日前舉辦「一繩一祝福，手作迎春花開好運來」活動，邀請長輩親手製作象徵吉祥與祝福的迎春花繩，提前迎接嶄新的一年。

長輩們運用麻繩、永生花、吉祥飾品等材料，編織出獨一無二的迎春花繩。圖：北榮桃分院提供

活動現場氣氛熱鬧溫馨，長輩們運用麻繩、永生花、吉祥飾品等材料，編織出獨一無二的迎春花繩。手作過程不僅訓練手眼協調與手部精細動作，也成為長輩彼此分享過年習俗與生活點滴的美好時光，笑聲不斷。許多長輩完成作品後紛紛表示，要將花繩掛在家中，為新的一年討個好兆頭。

北榮桃分院院長彭家勛表示，迎春花繩象徵祈福、平安與好運，希望透過DIY手作活動，讓長輩在動腦動手之餘，也能感受到年節的喜悅與關懷。「長樂居」持續規劃多元化課程與活動，期盼透過豐富有趣的活動提升長輩生活品質，營造健康、樂活、溫暖的環境，陪伴長輩開心迎新年。

