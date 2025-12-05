北榮桃園分院啟用高階3D乳房攝影系統 醫師曝有4大優勢

根據衛生福利部112年統計，惡性腫瘤仍是國人十大死因之首，其中乳癌多年來高居台灣女性癌症發生率第一名、死亡率第二名。最新資料顯示，台灣女性終其一生罹患乳癌的風險約為8%至9%，平均每11至12名女性就可能有1人罹病。隨著乳癌發生率持續攀升，早期偵測與個別化治療已成為提升乳癌存活率的關鍵策略。為因應臨床需求並提升篩檢準確性，台北榮民總桃園分院日前正式啟用高階3D乳房攝影系統（Digital Breast Tomosynthesis, DBT），大幅改善傳統乳攝對高密度乳房的侷限，提供更敏銳、清晰的影像，協助醫師在早期即辨識可疑病灶。

北榮桃園分院醫師張家銘使用3D乳房攝影影像進行診斷，精準判讀可疑病灶。圖：北榮桃園分院提供

3D乳房攝影具有「成像清晰、定位精準」、「提升乳癌偵測率」、「降低召回與誤報率」以及「檢查舒適快速」等四大臨床優勢。北榮桃園分院一般外科醫師張家銘指出，3D乳房攝影透過逐層切片成像技術，讓醫師能更清楚地判讀乳腺組織變化，精確辨識病灶位置與特性，進一步提高診斷信賴度。與2D攝影相比，3D乳攝在高密度乳房族群中可額外提升約20%至40%的癌症偵測率，有助於早期診斷、提早治療。同時，相關研究亦顯示，3D乳攝可降低15%至30%不必要的召回檢查，減少因陰影或重疊組織造成的不必要複檢與資源耗用，並避免民眾因誤報而產生過度焦慮。另外，北榮桃園分院引進的新一代設備具備高效率壓迫裝置與快速掃描功能，可大幅縮短檢查時間並減輕不適感，提升女性篩檢意願。

張家銘表示，國健署自114年起擴大補助40至74歲婦女每兩年一次的乳房X光攝影篩檢，符合條件者可持健保卡至北榮桃園分院乳房外科門診掛號，由醫師專業評估是否需要進一步接受3D乳攝或乳房超音波檢查，提升篩檢效益。若乳攝發現可疑病灶，該院同步提供高解析乳房超音波複檢與乳房腫塊切片檢查，由放射科與外科專業團隊共同評估及診斷，確保病灶判讀精準無誤。

衛福部自113年5月起將次世代基因定序（Next Generation Sequencing, NGS）納入健保後，北榮桃園分院也積極為三陰性乳癌等患者提供基因檢測與治療規劃，進一步落實乳癌治療的精準化與個別化。院內整合外科、腫瘤科、放射科與護理專業團隊，依據病患個別特性量身設計手術、化療、標靶、免疫與荷爾蒙治療策略，與國際乳癌治療趨勢接軌，致力提供全方位、個人化的乳癌照護。

北榮桃園分院院長彭家勛表示，醫療團隊將持續以全人醫療理念守護桃園地區婦女的乳房健康，提供從篩檢、診斷、基因檢測到個別化治療的一站式服務。透過先進的3D乳房攝影技術與跨科團隊合作，讓乳癌防治更有效率、讓病患更安心。如有乳房檢查需求，歡迎至該院乳房外科門診洽詢，讓健康從早期發現開始。

