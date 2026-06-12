北榮桃園分院巷弄長照站慶端午 高齡嬤憶起家人團聚美好時光

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台北榮民總醫院桃園分院附設「長樂居」巷弄長照站舉辦「歡樂包粽迎端午」活動。圖：北榮桃園分院提供

端午佳節將至，台北榮民總醫院桃園分院附設「長樂居」巷弄長照站特別於昨(11)日舉辦「歡樂包粽迎端午」活動，邀請長輩們齊聚一堂，在志工及工作人員陪伴下動手包粽，共同感受濃厚的節慶氛圍。長輩們不僅比拚包粽速度與技巧，現場更有人熱心分享「祖傳包粽祕技」，笑聲此起彼落，熱鬧溫馨，宛如一場充滿人情味的端午盛會。

長輩們齊聚一堂，在志工及工作人員陪伴下動手包粽，共同感受濃厚的節慶氛圍。圖：北榮桃園分院提供

北榮桃園分院表示，活動開始後，桌上擺滿糯米、香菇、花生及粽葉等材料，長輩們個個摩拳擦掌、大展身手。有些阿嬤手法純熟俐落，摺葉、填料、綁繩一氣呵成，不到幾分鐘便完成一顆顆紮實飽滿的肉粽；也有長輩笑稱自己是「吃粽高手、包粽新手」，首次挑戰包粽時手忙腳亂，粽葉一鬆開糯米差點「離家出走」，逗得眾人哈哈大笑。

廣告 廣告

高齡94歲的陳奶奶開心提到，年輕時每逢端午節，全家人總會圍在一起包粽子，如今能再次和大家共同體驗這項傳統習俗，彷彿回到過去團聚過節的美好時光，感覺格外溫暖，心情也跟著年輕起來。

北榮桃園分院院長彭家勛表示，透過趣味節慶活動讓長輩重溫傳統文化，不僅能喚起生活記憶與情感連結，也有助於促進手部協調能力及人際互動。看到長輩們開心聊天、互相協助、分享經驗，就是活動最珍貴的價值。「長樂居」巷弄長照站將持續規劃多元且富有創意的健康促進活動，希望透過溫馨陪伴與社會參與，豐富長者生活、促進身心健康，讓每位長輩都能感受到關懷與幸福。

【看原文連結】

更多桃園電子報報導：

龜山綠竹筍評鑑盛大登場 農友詹萬宗抱走冠軍

大園分局舉辦警察節暨慶生大會 警友辦事處贈慰勞金