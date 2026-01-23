北榮桃園分院成立遠距照護中心 嘉惠榮家住民





為因應高齡化社會來臨，提升榮民長期照護品質，臺北榮民總醫院桃園分院爭取並獲衛生福利部「健康台灣深耕計畫」補助，積極推動「急診遠距照護中心」，期望透過遠距醫療科技與專責個案管理機制，協助所屬的護理之家及榮譽國民之家即時取得醫療專業支援，降低非必要的急診送醫與門診久候情形，強化國軍退除役官兵輔導委員會醫療體系與長期照護體系之整合。

臺北榮總桃園分院於日前邀集臺北、板橋、桃園及八德等四所榮譽國民之家保健組組長共同與會，針對急診遠距照護中心的推動現況及後續合作方向進行討論。會議中各榮家代表皆表達對遠距照護中心的期待，尤其盼能未來結合門診「綠色通道」機制，優先協助失智個案就醫，減輕高齡失智者外出就醫的不便與困境。

北榮桃園分院健康台灣深耕計畫遠距照護中心召開115年第一次榮家聯繫會議，邀集臺北、板橋、桃園及八德等四所榮家保健組組長與會，共同推動合作。(左1：副院長楊斯年)

北榮桃園分院院長彭家勛表示，照顧榮民是榮民醫院責無旁貸的使命，配合退輔會「醫養合一」政策方向，該院特別在健康台灣深耕計畫中，將榮譽國民之家列為重要合作夥伴，希望透過遠距照護模式，減少住民就醫不便，同時提供更即時、更高品質的醫療服務。

副院長楊斯年指出，急診遠距照護中心扮演長照單位與醫院間的樞紐角色，整合各榮家住民的醫療需求，協助即時評估與轉介合適的醫療及照護資源，不僅可降低住民非必要的急診就醫，也有助於改善急診壅塞情形。

北榮桃園分院自推動急診遠距照護服務以來，急診通報滿床率及72小時內再返急診比率均明顯下降。彭家勛院長強調，未來該院將持續藉由健康台灣深耕計畫，逐步擴充急診量能、優化急診照護環境，並導入 AI 智慧輔助設備，全面提升醫療服務品質，打造更完善的榮民整合照護網絡。

