北榮桃園分院提供失智長輩全方位照顧 獲SNQ國家品質標章認證

北榮桃園分院副院長楊斯年(右3)代表接受授獎。圖：北榮桃園分院提供

社團法人國家生技醫療產業策進會今(7)日在台北漢來大飯店舉辦2025年「SNQ國家品質標章」授獎典禮，台北榮民總醫院桃園分院附設「桃喜居失智型日間照顧中心」榮獲長照機構服務類「SNQ國家品質標章」認證殊榮，充分展現該院在失智照護品質、制度化管理及服務創新上的具體成果。

北榮桃園分院長照績優團隊於SNQ頒獎典禮合影留念，左2為副院長楊斯年。圖：北榮桃園分院提供

北榮桃園分院院長彭家勛表示，面對高齡化社會與失智人口快速成長，醫院應主動回應國家長期照顧政策與安寧緩和醫療發展方向。北榮桃園分院長期致力於支持安寧緩和醫療服務，並積極配合政府長照政策，依循醫院整體策略方針，系統性推動醫療、長照與社區照護之整合，建構以人為本、連續性且可近性的照護體系。

北榮桃園分院桃喜居失智型日照中心團隊獲SNQ國家品質標章殊榮，領獎後合影。右1為副院長楊斯年。圖：北榮桃園分院提供

彭家勛進一步指出，桃喜居作為北榮桃園分院附設之純失智型日照中心，成功整合精神科醫療資源與跨專業團隊，建構醫療與長照無縫接軌的照護模式；中心以「桃喜共伴，居安樂活」為主題，秉持信任、活動、個別、支持、同理、連結、安全、團隊等八大服務特色，發展肌力復能、園藝療育及音樂共融等創新介入方案，提供專為失智長者設計的全方位照顧，深獲評審團肯定。

授獎典禮由副院長楊斯年率領團隊出席並代表接受SNQ授獎，展現北榮桃園分院在政策、專業與服務現場整合下的成果，也為國內失智照護政策推動提供示範。院方表示，未來將持續依策略目標推動醫院發展，期許成為「北桃園首選醫院」，並成為榮總體系分院在長照與高齡醫療的標竿。

