北榮桃園分院提醒牙周病隱形危機 別錯過治療時機
牙周炎是一種多因性、以牙菌斑生物膜為核心的慢性發炎疾病。維持牙周健康最直接且重要的關鍵之一，即是每日確實做好自我口腔清潔，當清潔牙齒不到位，牙周致病菌慢慢走向失衡狀態，便會引發持續性的牙周支持組織流失破壞。因此，牙周治療並非單次診間處置即可完成，而是透過「去除病因、強化日常清潔、控制可修正風險」的反覆循環，將發炎負荷降到最低。
臺北榮民總醫院桃園分院牙科主任王碩26日表示，臨床上常見牙周炎症狀包括牙齦易出血、牙齦紅腫、口臭、牙齦退縮、牙根敏感與牙齒動搖等。牙周病治療前，醫師會先進行完整評估，包含量測全口牙周囊袋深度、出血點、齒齦退縮量、牙根分岔處的狀態、牙齒動搖度等指標，並搭配影像檢查。牙周病於放射線檢查，常可見水平式齒槽骨喪失，或呈狹角向根尖延伸的垂直（角形）骨缺損；骨缺損的深度與形態，不僅反映病情嚴重性，更影響後續是否能採行再生手術治療。
造成牙周炎進展的因素，不僅是清潔不良，亦包含吸菸及血糖控制不良等全身性與生活型態變項。吸菸會削弱組織修復能力、改變口腔菌叢與臨床反應，使治療成效受限；血糖控制不良時，牙周發炎更難平息，且術後恢復較慢、復發風險上升。此外，口乾、清潔工具與手法不當等，也會在日常中放大生物膜的累積速度。這些因子彼此疊加的破壞力遠勝單一因素，因此治療與口腔衛教同等重要。
其它局部的危險因子會讓清潔更難做到位，例如不良復形物（如外展或過凸外形邊緣、粗糙表面的牙套與填補物）、未治療的鄰接面齲齒、牙根表面凹陷或裂痕、暴露的牙根分岔狹窄入口、不利的牙齒位置，都會形成清潔死角，惡化牙周問題。此外，咬合創傷雖非獨立成因，但若與發炎並存時，會加速牙周支持組織喪失與牙齒動搖，若清潔又不到位，破壞更為迅速。臨床治療計畫須同步改正以上問題，否則即使努力刷牙，也難以在關鍵處達標。
王碩主任補充，治療通常由非手術階段展開，並建立可維持的自我照護。透過衛教，並依據每位患者的情況，讓患者了解如何使用，牙刷、牙線、牙間刷等潔牙工具，以及各種工具的技巧重要性。治療方面，以超音波、牙周刮刀或雷射完成齦上與齦下的牙結石去除及牙根整平，同時修整及替換不良復形物、處理齲病與拔除無救之牙。對中重度病例，可短程使用系統性抗生素或局部投藥作為輔助。
經由非手術治療後，恢復穩定的區域，可納入後續支持性療程，但若仍有殘存過深的牙周囊袋，則應評估是否手術介入：透過牙周翻瓣手術（open flap debridement）於翻瓣直視下徹底清除殘留牙石與肉芽，必要時行骨整形，以降低囊袋深度並重塑易清潔的形態；牙周再生手術（guided tissue regeneration, GTR）則針對具再生潛力的垂直（角形）骨缺損或特定根分岔病變，利用補骨及再生膜置放，導引牙周支持組織與骨再生。
談及拔牙與否的決策原則，王碩主任指出，牙齒能留應盡量保存，但若判定已無挽回空間，例如因牙周病導致齒槽骨破壞過於嚴重、牙根發生不可修復的斷裂，或齲蝕破壞到即便嘗試保存也不可能兼顧牙周健康與功能，且患者並無拔牙禁忌症時，則應考慮拔除，以免長期感染與結構風險。臨床上，許多患者抱持「只要沒有明顯症狀就表示牙齒很健康」的迷思，因而延誤治療或未養成定期口腔檢查的習慣；牙周病多半無痛且進展緩慢，等到自覺鬆動、腫痛或反覆感染時，往往已錯失黃金治療時機，甚至讓原本可保存的牙齒走向無救。因此，及早評估、及早處置與規律追蹤，遠比「等到有感覺再說」更能守住口腔健康。
為維護長期牙周健康，支持性維持治療是成功的必要條件，醫師會依病況安排定期回診與評估牙周狀態，並了解清潔維護情形，視情況提早介入必要處置，藉此降低牙周病復發的風險。
王碩主任強調，抑制牙周炎的發生與惡化，最核心也最可被患者掌握的一環，就是維持良好口腔清潔。若清潔不良，任何治療、手術或藥物的效果都會受限，唯有做好每日自我口腔清潔，加上臨床治療以去除病因，並同步控制危險因子、定期回診追蹤，才能有效遠離牙周病的危害。
