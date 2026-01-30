北榮桃園分院日照中心青春筆墨傳溫情 青年志工走入陪伴長輩共度暖心時光





為促進世代交流、營造溫馨共融的社區氛圍，勇者有炬志工服務社日前走進臺北榮民總醫院桃園分院附設桃喜居及彩虹居社區式長照機構（日照中心），策畫一場結合書法創作與互動遊戲的關懷活動，陪伴長輩度過充滿笑聲與感動的美好時光。

本次活動由勇者有炬志工服務社全程規劃與執行，參與志工來自多所國、高中及國際學校，包括復興實驗高級中學陳蕾安（社長）、黃頌恩（副社長）、金艿弘（副社長）、陳樂齊、陳樂熙、李虹寬、湯季達、李芝語；VIS國際實驗高中龔淮濂；中崙高中周相廷；慈大附中高中部陳沛媞、慈大附中國中部陳鈺騏；中正高中洪笳勛、溫柏愷；以及康橋國際學校秀岡校區簡品恩、孫銘鍵。多元背景的青年志工齊聚一堂，為活動注入豐富創意與青春活力。

桃喜居日照中心長輩與勇者有炬志工合影留念，展現世代交流的溫馨時刻

活動以「書法寫春聯」揭開序幕，青年志工陪伴長輩提筆書寫吉祥祝福，從「春」、「福」、「馬」到「平安喜樂」與「神馬都順」，一筆一畫間不僅傳遞節慶氣息，也喚起長輩對年節的珍貴回憶。志工耐心引導、細心陪伴，讓長輩在創作中重拾自信，完成作品時臉上洋溢著滿足與喜悅。

隨後進行的「籃球遊戲猜歌曲」將活動氣氛推向高潮，透過輕鬆有趣的互動方式，將熟悉的經典旋律融入遊戲中，長輩在投球與猜歌過程中踴躍參與，現場笑聲不斷。有的長輩隨著音樂輕聲哼唱，有的則拍手應和，讓日照中心洋溢著歡樂與活力。

勇者有炬志工陪伴長輩書寫毛筆字，透過書法創作增進互動與情感連結

透過動靜交錯的活動安排，勇者有炬志工服務社成功拉近青年與長輩之間的距離，讓長輩在陪伴中感受到關懷與尊重。志工們在服務過程中學習傾聽、理解與付出，深刻體會世代交流所帶來的溫暖與意義。

臺北榮民總醫院桃園分院院長彭家勛表示，感謝勇者有炬志工服務社用心策畫此次活動，為日照中心長輩帶來豐富且有意義的陪伴，也肯定青年投入長照服務，對促進長輩身心健康與社會連結具有正向助益。期盼未來持續攜手社區與青年力量，共同打造更有溫度的高齡友善照護環境。

彩虹居日照中心長輩在青年志工帶動下參與互動遊戲，現場笑聲不斷、氣氛熱絡

