北榮桃園分院榮獲母嬰親善醫療院所認證 打造安全友善育兒環境





為落實母嬰健康照護、營造支持哺餵母乳的友善醫療環境，臺北榮民總醫院桃園分院於今（114）年順利通過「母嬰親善醫療院所認證」，展現醫療團隊長期深耕孕產婦與新生兒照護品質的成果。此次通過認證，不僅肯定該院在母乳哺育推動、親子同室及母嬰照護流程上的努力，也象徵臺北榮總桃園分院持續以孕產婦與嬰幼兒需求為核心，提供更全面且溫暖的醫療服務。

院方30表示，「母嬰親善醫療院所認證」著重於落實世界衛生組織（WHO）及國民健康署所推動的「支持哺餵母乳十大措施」，重點包含產後即刻母嬰肌膚接觸、24小時親子同室、依嬰兒需求哺餵，以及提供正確母乳哺育諮詢管道等。北榮桃園分院透過制度化管理與跨團隊合作，由婦產科、兒科、護理部及相關行政單位共同推動，確保產婦自孕期、產後至出院後，皆能獲得連續且一致的照護支持。

北榮桃園分院每季定期召開母嬰親善成效檢討會議，由副院長楊斯年(左1)主持

在實務推動上，北榮桃園分院定期召開母嬰親善推動委員會，持續檢視母乳哺育率、親子同室率及母嬰肌膚接觸率等關鍵指標，並將相關措施全面落實於臨床照護流程。依院內114年統計資料顯示，產後即刻母嬰肌膚接觸率達100%，其中肌膚接觸1小時以上之加分指標為94.7%；4小時親子同室率亦達100%，住院期間母乳哺育率維持100%，顯示母嬰親善相關措施已深度融入日常醫療實務。

北榮桃園分院母嬰親善醫療團隊合影

北榮桃園分院院長彭家勛表示，通過母嬰親善醫療院所認證並非終點，而是持續精進的起點。未來，醫院將持續優化母嬰照護流程、強化衛教宣導，並傾聽產婦與家庭的回饋，打造更安全、友善且兼顧隱私的醫療照護環境，陪伴每一個家庭安心迎接新生命的到來。

