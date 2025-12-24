北榮桃園分院舉辦聖誕系列活動 陪伴病患度過溫馨時光

台北榮民總醫院桃園分院特別規劃一系列聖誕關懷活動，讓醫院不只是療癒身體的場所，也成為充滿希望與愛的空間。圖：北榮桃園分院提供

聖誕佳節將至，為讓病患、住民與來院民眾及員工在寒冬中感受節慶溫暖，台北榮民總醫院桃園分院特別規劃一系列聖誕關懷活動，透過溫馨布置、聖歌傳唱與祝福分享，讓醫院不只是療癒身體的場所，也成為充滿希望與愛的空間。

一系列充滿溫度的聖誕關懷行動，背後凝聚了許多默默付出的力量。圖：北榮桃園分院提供

北榮桃園分院表示，走進院區，濃濃的聖誕氣息迎面而來。從醫療大樓大廳、藥局、檢驗、放射、掛號與急診室等各服務窗口，到各病房與護理之家，處處可見精心布置的聖誕裝飾，點亮冬日院區，也撫慰人心。尤其大廳內二層樓高的聖誕樹，璀璨燈飾在空間中閃耀，吸引不少民眾駐足拍照留念。院方特別提供聖誕樹小卡，邀請病患、住民與來院民眾寫下祝福語，無論是給家人、朋友，或是陌生的病房病患，將心中的祝福與溫暖訴諸文字後，掛上聖誕樹。每一張小卡都像是一份小小的心意，隨著聖誕樹上的閃爍燈光，匯聚成一棵充滿希望與愛的「祝福之樹」。用筆寫下的字字句句，都為院區增添濃濃人情味，也讓每一位看到的人感受到節日的溫暖與彼此心意的連結。

發送聖誕糕，讓祝福不分彼此、持續傳遞。圖：北榮桃園分院提供

在醫療大樓大廳的聖誕活動中，氣氛更是熱鬧歡樂。桃園市聖母聖心天主堂成員以聖歌揭開序幕，其中幾位身穿聖誕老公公服裝，沿途向民眾送上「聖誕快樂」的祝福與小禮物，笑聲與掌聲此起彼落。隨後，桃園迦南基督長老教會帶來祝福詩歌與充滿活力的讚美操表演，並準備250份聖誕糕，與當日上班員工一同分享佳節喜悅。院內教堂的信望愛團契也共同參與發送聖誕糕，讓祝福不分彼此、持續傳遞。

活動隨後移至病房及護理之家。院方透過志工連結，邀請桃園市聖母聖心天主堂蒞院，深入病房與護理之家長青園、松柏園，為住院病患與住民獻唱聖歌，並分送小禮物。溫暖的旋律在病房間流轉，讓不少病患及住民露出久違的笑容，畫面溫馨動人。

北榮桃園分院院長彭家勛表示，這一系列充滿溫度的聖誕關懷行動，背後凝聚了許多默默付出的力量。唱聖歌、發禮物等相關活動皆由該院社工室協助聯繫宗教團體並串連社會資源，讓愛與祝福得以走進病房與護理之家；而院內教堂的信望愛團契，長期陪伴病患與家屬走過療養時光，在重要節日裡更不缺席。希望透過這樣的跨界合作，在專業醫療之外，也能成為病患與家屬心靈上的依靠，讓他們在治療的路上不再孤單。

