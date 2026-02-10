北榮桃園分院護理之家金墨祝福迎新春 大「橘」大利賀馬年

住民親手完成新春春聯，手持作品合影，臉上洋溢滿足笑容





為迎接 115 年馬年春節，讓住民提前感受濃濃年味，臺北榮民總醫院桃園分院附設長青園及松柏園護理之家，特別於春節前夕舉辦「馬年春節聯歡活動」，以「金墨祝福、馬年大吉」為主軸，結合書寫春聯、拓印祝福紅包袋及音樂演出，透過世代互動與歡唱賀歲歌曲，陪伴住民在歡樂與祝福中迎接新年，現場氣氛溫馨熱鬧。

春節活動前一週，兩家護理之家即陸續展開迎新春活動，包括準備紅色春聯紙、金色墨水、吉祥字版與海綿棒等多樣材料，讓住民挑選自己喜愛的吉祥話，將「恭喜發財」、「萬事如意」、「平安喜樂」、「大吉大利」等新春祝福語，一筆一畫細心描寫完成，一幅幅充滿心意的春聯作品陸續誕生。此外，住民們也在紅包袋上用海綿棒拓印「福」、「發」、「大吉」、「平安」等祝福文字，並搭配飛馬、金元寶、橘子、蘋果等喜氣圖案貼紙，讓紅包袋化身為獨一無二的藝術品，獨具風格。

住民專注參與春聯書寫與祝福紅包袋手作活動，現場洋溢濃厚年節氛圍

松柏園護理之家工作人員並帶領住民將親手完成的春聯張貼在房門前，住民們看著屬於自己的新年祝福高掛門口，臉上露出滿足的笑容，紛紛表示「很有成就感」，也讓整個護理之家洋溢著濃濃的過年喜氣。

2月9日下午，特別邀請深受各界喜愛的 「胡說弓坊」 蒞臨演出，帶來多首耳熟能詳的經典曲目，包括〈老歌組曲〉、〈舊情綿綿〉、〈玫瑰玫瑰我愛你〉、〈甜蜜蜜〉、〈吉祥的祝福〉、〈新女人花〉、〈男兒當自強〉及〈恭喜發財〉等，一首首熟悉旋律勾起住民美好回憶。隨後，由社工室主任林吉勝親自向長輩們獻上新春祝賀，並致贈象徵「大橘大利、馬年大吉」的橘子，祝福大家在馬年平安吉祥、萬事如意。

「胡說弓坊」帶來精彩二胡演出，以悠揚樂音陪伴住民歡慶迎新春

活動中最令人感動的時刻，莫過於「胡說弓坊」團員中兩位年僅 10 歲與 11 歲的小朋友，親手將寫滿金墨祝福話語的紅包，逐一送到住民手中，稚嫩卻真誠的祝福，讓現場充滿跨世代的溫暖交流，有住民長輩感動地表示：「很久沒有收到小朋友親手寫的祝福了，心裡特別歡喜。」

此外，長青園護理之家也邀請志工夥伴陪伴住民一同歡唱〈恭喜恭喜〉、〈新年好〉、〈廟會〉、〈外婆的澎湖灣〉、〈迎春花〉等應景賀歲歌曲，在歡樂歌聲中彼此祝賀，為新的一年注入滿滿希望與正能量。

臺北榮總桃園分院院長彭家勛表示，透過春節活動的舉辦，期盼讓住民感受到節慶的喜悅，並藉由音樂、陪伴與世代互動，營造溫暖有愛的生活環境。未來也將持續結合社區資源與表演團體，為住民打造更多充滿人情味與幸福感的美好時光。

