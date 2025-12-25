北榮桃園分院護理之家 舉辦慶生會暨耶誕節慶祝活動

彭家勛院長(前排右3)與壽星及家屬一同切蛋糕，祝福長輩身體健康、生日快樂





熟悉的《聖誕鈴聲》緩緩響起，溫暖的旋律瀰漫全場，為寒冬午後注入滿滿的祝福與感恩，臺北榮民總醫院桃園分院附設長青園及松柏園兩所護理之家，於日前舉辦「第四季慶生會暨耶誕節慶祝活動」，以報佳音揭開序幕，讓節日的祝福隨著音符，輕輕走進每一位長輩的心中。

活動中，院長彭家勛化身聖誕老公公，親自向長輩獻上誠摯祝福，並與壽星一同切下象徵幸福與團圓的生日蛋糕，合唱《生日快樂歌》。彭院長表示：「聖誕節是一個傳遞愛與希望的日子，祝福每一位長輩在臺北榮總桃園分院附設護理之家的每一天都能笑口常開、平安健康、幸福長久。」溫暖真摯的話語，讓現場洋溢著感動與喜悅。隨後，院長與工作人員逐一向長輩分送耶誕禮物，傳遞滿滿的關懷與祝福。

彭家勛院長（左2，穿醫師袍）逐一將聖誕小禮物送到長輩手中，讓長者感受到溫暖與關懷

接著，綺麗運動協會登場，帶來充滿活力的舞蹈表演，包括《請你恰恰》、《阿帕次》及《熱情的沙漠》，並穿插魔術與肚皮舞演出，現場氣氛瞬間熱絡。醫護人員與長輩們一同拍手互動、隨著節奏輕輕搖擺，笑聲此起彼落，彷彿一場溫馨又熱鬧的家庭派對。

桃園市社區大學自強陶笛班則以悠揚柔和的陶笛聲，演奏《平安夜》、《We Wish You a Merry Christmas》等經典聖誕樂曲。熟悉的旋律勾起長輩們對往昔歲月的美好回憶，有人輕聲跟唱、有人閉上眼細細聆聽，溫馨畫面令人動容。

綺麗運動協會為長輩帶來精彩才藝演出，院方特頒感謝狀，致上誠摯謝意

北榮桃分院院長彭家勛表示：「每一位長輩都是我們最珍貴的家人，透過節慶活動與慶生會，不僅豐富住民的生活，也讓長輩在機構中真切感受到被重視與關懷。未來將持續推動多元活動，打造溫暖且有尊嚴的照護環境。」

對護理之家團隊而言，這不僅是一場節慶活動，更是將愛與陪伴化為實際行動的重要時刻。在充滿祝福的聖誕佳節裡，以笑容、音樂與陪伴，讓長輩在濃濃的節慶氛圍中，感受被記得、被祝福的幸福時光。

長輩與表演團體一同歡慶佳節，臉上滿是幸福笑容

