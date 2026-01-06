北榮桃園分院送餐工作訓練 培養和風學苑學員職能

送餐工作訓練坊成員向訂餐員工收取餐費，訓練金錢處理與人際互動能力





為協助精神科日間病房成員提升職能技巧與社會參與能力，臺北榮民總醫院桃園分院精神科職能治療團隊近期開設「送餐工作訓練坊」，透過真實的工作情境，讓成員在安全且具支持性的環境中學習工作技能，逐步累積復元與重返社會的能力。

「送餐工作訓練坊」以院內員工便當訂購與配送流程為訓練基礎，讓成員能在實際任務中訓練體耐力、人際互動技巧與應變能力等關鍵能力。其核心任務包括：彙整員工訂單、協助聯繫店家確認餐點內容、安排取餐與配送動線，以及將餐點於時間內送達至指定位置。透過這些環節，參與訓練的成員得以體驗「從接單到完成」的完整工作流程。職能治療師也會在旁提供即時回饋，並根據個別功能狀態調整工作難度、安排合適任務，確保成員能一步步累積成功經驗。

送餐工作訓練坊成員執行便當配送任務，實際體驗完整工作流程

參與訓練的成員表示，透過實際執行送餐任務，不僅感受到自己能夠勝任工作，也從為他人服務中獲得成就感與自信。院內多位同仁也回饋，成員在協助送餐過程中態度親切，表現穩定，讓人留下良好印象，不僅提升了工作訓練的品質，也促進院內同仁對精神疾病復元歷程的理解與支持。這種雙向交流讓成員在工作情境中獲得更多鼓勵，進一步強化其自信及社會參與動機。

送餐工作訓練坊成員將便當交付訂餐員工，在真實工作情境中累積服務經驗

臺北榮總桃園分院院長彭家勛6日表示，該院未來將逐步擴大「送餐工作訓練坊」的參與人數，並把服務範圍從精神科擴展至院內其他單位，期望為日間病房成員打造更完善的功能復元平台，協助他們逐步重返職場、提升生活品質。透過實際的工作訓練，院方將持續支持每位成員在復元道路上穩健前行。

