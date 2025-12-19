北榮桃園分院「桃喜居」歡樂化妝舞會 長輩舞力四射迎接新年





歲末時分，臺北榮民總醫院桃園分院附設桃喜居社區長照機構(日照中心)十八日熱鬧舉辦「年終化妝舞會」，長輩們以亮眼造型、熱力舞步與滿滿笑容迎接新年，活動從上午的「梳妝打扮」到下午的「時裝走秀」與「歡唱卡拉OK」，整日精彩不斷，現場氣氛溫馨歡樂，處處洋溢活力。

上午的「梳妝打扮」率先揭開序幕，長輩們在愉快音樂的陪伴下挑選服裝、飾品與造型小物，展現各自風格：有人優雅端莊，有人活潑俏皮，也有人挑戰華麗造型，彷彿瞬間變身明星，自信滿滿。看到鏡中煥然一新的自己，長輩們露出驚喜笑容，互相讚嘆，梳妝空間宛如熱鬧的時尚後台，笑聲與快門聲此起彼落。

桃喜居年終化妝舞會圓滿落幕，長輩們開心合影留念

下午的「時裝走秀」將活動氣氛推向高潮。伴隨音樂節奏，長輩們自信踏上伸展台，或優雅緩步、或成對走秀，也有人調皮地來段創意舞步，引來全場掌聲與歡呼。主持人幽默串場帶動節奏，長輩們以獨特方式展現魅力、活力與自信，將舞台變成專屬於他們的精彩秀場。

長輩們開心享受梳妝時光，笑容滿溢自信與魅力

隨後的「歡唱卡拉OK」讓舞會歡樂持續升溫。長輩們踴躍點歌，經典旋律一首接一首，有人深情演唱、有人帶動氣氛，也有人與好友合唱，歌聲喚回年輕時的回憶與感動。台下觀眾隨著拍打節拍、輕聲哼唱，整個場域被愉快能量填滿。

在時裝走秀與歡唱卡拉OK中，長輩們盡興表演，台下朋友熱情打拍子

活動尾聲，全體長輩一同合影，留下繽紛、充滿笑聲與幸福的珍貴畫面。今年的化妝舞會不僅是一場派對，更是長輩們展現生命力與自信的舞台，也展現桃喜居致力提供活潑、多元且溫暖照護活動的用心，讓長輩在日常中持續感受參與的樂趣與成就感。

每位長輩都沉浸在舞會歡樂中，盡情展現活力與笑容

臺北榮總桃園分院院長彭家勛表示，看到長輩們燦爛笑容，是最令人感動的時刻。他強調，桃喜居將持續推動更多創意且富娛樂性的活動，讓長輩在安全照護下，也能享有豐富多彩的生活體驗。院長期許新的一年，所有長輩都能保持活力與自信，以愉快心情迎接每一天，創造更多幸福回憶。

