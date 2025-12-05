北榮桃園分院3D乳房攝影系統 精準守護婦女乳房健康
根據衛生福利部112年統計，惡性腫瘤仍是國人十大死因之首，其中乳癌多年來高居台灣女性癌症發生率第一名、死亡率第二名。最新資料顯示，台灣女性終其一生罹患乳癌的風險約為8%至9%，平均每11至12名女性就可能有1人罹病。隨著乳癌發生率持續攀升，早期偵測與個別化治療已成為提升乳癌存活率的關鍵策略。
為因應臨床需求並提升篩檢準確性，臺北榮民總醫院桃園分院日前正式啟用高階3D乳房攝影系統（Digital Breast Tomosynthesis, DBT），大幅改善傳統乳攝對高密度乳房的侷限，提供更敏銳、清晰的影像，協助醫師在早期即辨識可疑病灶。
3D乳房攝影具有「成像清晰、定位精準」、「提升乳癌偵測率」、「降低召回與誤報率」以及「檢查舒適快速」等四大臨床優勢。臺北榮總桃園分院一般外科張家銘醫師指出，3D乳房攝影透過逐層切片成像技術，讓醫師能更清楚地判讀乳腺組織變化，精確辨識病灶位置與特性，進一步提高診斷信賴度。與2D攝影相比，3D乳攝在高密度乳房族群中可額外提升約20%至40%的癌症偵測率，有助於早期診斷、提早治療。同時，相關研究亦顯示，3D乳攝可降低15%至30%不必要的召回檢查，減少因陰影或重疊組織造成的不必要複檢與資源耗用，並避免民眾因誤報而產生過度焦慮。另外，北榮桃園分院引進的新一代設備具備高效率壓迫裝置與快速掃描功能，可大幅縮短檢查時間並減輕不適感，提升女性篩檢意願。
張家銘醫師表示，國健署自114年起擴大補助40至74歲婦女每兩年一次的乳房X光攝影篩檢，符合條件者可持健保卡至北榮桃園分院乳房外科門診掛號，由醫師專業評估是否需要進一步接受3D乳攝或乳房超音波檢查，提升篩檢效益。若乳攝發現可疑病灶，該院同步提供高解析乳房超音波複檢與乳房腫塊切片檢查，由放射科與外科專業團隊共同評估及診斷，確保病灶判讀精準無誤。
衛福部自113年5月起將次世代基因定序（Next Generation Sequencing, NGS）納入健保後，北榮桃園分院也積極為三陰性乳癌等患者提供基因檢測與治療規劃，進一步落實乳癌治療的精準化與個別化。院內整合外科、腫瘤科、放射科與護理專業團隊，依據病患個別特性量身設計手術、化療、標靶、免疫與荷爾蒙治療策略，與國際乳癌治療趨勢接軌，致力提供全方位、個人化的乳癌照護。
臺北榮總桃園分院院長彭家勛表示，醫療團隊將持續以全人醫療理念守護桃園地區婦女的乳房健康，提供從篩檢、診斷、基因檢測到個別化治療的一站式服務。透過先進的3D乳房攝影技術與跨科團隊合作，讓乳癌防治更有效率、讓病患更安心。如有乳房檢查需求，歡迎至該院乳房外科門診洽詢，讓健康從早期發現開始。
更多新聞推薦
其他人也在看
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 45
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 5 小時前 ・ 1
小孩咳嗽5天！醫師爸抱怨老婆太緊張 一照Ｘ光「左肺全白掉」差點插管
醫師爸自責不已！一名幼兒園學童咳嗽伴隨發燒五天，媽媽帶去小兒科就診，醫師一聽診發現呼吸聲異常，建議立即照X光，結果驚見「左肺整個白掉」，差點需插管住進加護病房。專家提醒，兒童出現咳嗽、發燒等症狀，應及時尋求專業兒科醫師協助，以免延誤病情。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
不用減重？中國新研究：40歲後微胖才是長壽「黃金體重」
你是不是也在為中年「發福」煩惱？在焦慮之前，不妨先看看這項研究結果。據上海交通大學醫學院團隊發布研究指出，經追蹤16.6...世界日報World Journal ・ 1 小時前 ・ 1
守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相
浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫EBC東森新聞 ・ 58 分鐘前 ・ 發起對話
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
小鳥橘子粉化痰藥新妙用！研究：改善腎功能、降洗腎風險
感冒常用的小鳥藥粉有新妙用！一項長達3年的回溯性研究，這款臨床常用的化痰藥除了可治療感冒綜合症，還能輔助治療慢性腎臟病，對減少腎友體內發炎、改善腎功能、降低洗腎風險有顯著效果，且副作用相對較少。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2
比塑化劑更恐怖！塑膠微粒傷血管、易變胖 醫推「3食物」助排毒
塑膠製品不只污染海洋，長期累積恐傷健康。營養醫學醫師劉博仁表示，研究發現，人體糞便、血液、大腦都已驗出塑膠微粒，塑膠顆粒可能與腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病神經退化有關，若想避免遭汙染，除了避免熱食接觸塑膠，飲食方面多攝取蔬果，膳食纖維可增加腸道蠕動、促進塑膠微粒排出，尤其高果膠蔬果、高纖維蔬菜、海藻類。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
醫學大突破！大腸癌「雙效神疫苗」縮腫瘤80% 轉移也能抑制
台大醫學院與美國史丹佛大學合作的研究團隊，成功開發出大腸癌預防及治療的雙效疫苗，為癌症治療帶來新希望！研究利用誘導多功能幹細胞技術，發現兩種抗原「HNRNPU」及「NCL」在大腸直腸癌細胞中高度表現，進而開發出不會傷害正常細胞的次單位疫苗。動物實驗證實，接種疫苗的小鼠腫瘤體積縮小近80%，且60%的小鼠完全沒有腫瘤生長，對轉移性腫瘤也有約80%的抑制效果。如果未來能通過重重關卡，誕生預防及治療的雙效疫苗，將是醫學史上的重大進步！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
吃完羊肉爐突然尿不出來 40多歲壯男攝護腺發炎腫脹
一名40多歲男子跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到吃完以後，整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，但每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁10多次，等到天亮跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
心臟健康堅果是「它」！營養師認證大推 能控糖、穩血壓還越吃越瘦
相較於常見的核桃、腰果、杏仁果等堅果，夏威夷豆的確是不常見的堅果類食物，但夏威夷豆的營養價值高。 夏威夷豆：營養豐富的「心臟健康堅果」 營養師林俐岑說明，夏威夷豆，又稱為澳洲堅果或是火山豆，外表圓潤、口感香脆滑順。夏威夷豆，其脂肪含量約佔75%，主要是單元不飽和脂肪酸為主，也就是油酸（Omega-9)以及棕櫚烯酸(Omega-7)，這類單元不飽和脂肪酸有助於降低壞膽固醇（LDL-c）、提升好膽固醇（HDL-c)，維護心血管健康以及對於維持皮膚的健康很有幫助。此外，夏威夷豆還富含： ．維生素E：抗氧化、延緩細胞老化．鎂與鉀：幫助血壓穩定與肌肉放鬆．膳食纖維：促進腸胃蠕動，增加飽足感，有助穩定血糖．植物固醇：有助於抑制膽固醇吸收 夏威夷豆對健康的好處？ 1、保護心血管：單元不飽和脂肪能減少壞膽固醇堆積，降低動脈硬化與心血管疾病的風險。2、穩定血糖、延緩飢餓感：低碳水化合物、富含健康油脂與纖維，適合糖尿病患者或減醣飲食者食用。3、幫助腸道健康：堅果所含有部分膳食纖維，能夠幫助腸道蠕動，並且可以作為腸道益菌的養分來源，讓腸道的菌相更為健康。4、促進皮膚與細胞修復：維生素E為抗氧化維生素，減少自常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
「這1食材發芽」吃進肚恐中毒休克！營養師嚴厲警告 很多人以為切掉就好
打開廚房櫃子，發現馬鈴薯冒出綠色小芽，或是地瓜長出紫色藤蔓，這些場景是否似曾相識？許多人都會猶豫，或許切掉發芽的部分還能吃嗎？而有些報導說曾發生學童因食用發芽馬鈴薯而集體中毒的事件或致死案例，但並非所有發芽食材都危險，讓輔大醫院營養部王貝文營養師來釐清真相。 馬鈴薯發芽別冒險 熱也煮不掉的毒 王貝文營養師指出，馬鈴薯發芽時會大量產生茄鹼這種神經毒素，正常馬鈴薯的含量約每公斤50到100毫克，但發芽後會暴增5到6倍；麻煩的是，毒素不只集中在芽眼，整顆馬鈴薯的含量都會上升，所以切掉發芽處並不保險。王貝文營養師依據臨床研究表示，每公斤體重攝取2到5毫克茄鹼就可能中毒，出現喉嚨刺痛、噁心嘔吐、腹痛腹瀉等症狀，嚴重時甚至會血壓驟降、呼吸困難。最讓人擔心的是，茄鹼非常穩定，水煮油炸都無法破壞它，高溫烹調根本沒用。若嚐到明顯的苦味或澀味請立即丟棄。因此，衛福部食藥署明確建議，發芽或變綠的馬鈴薯應該整顆丟棄，別為了省錢拿健康冒險。平時保存時要放在陰涼通風處，用不透光的紙袋或布袋裝，避免陽光照射，也不要放冰箱冷藏。切記：發芽、削厚皮仍不能保證安全。 地瓜發芽沒問題 芽葉還可以當菜吃 地瓜和馬鈴薯雖然長得常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 2
更年期咽喉乾、外陰癢、濕疹都與「這個」有關！中醫幫她逆轉
更年期不只是熱潮紅、盜汗那麼簡單，有些女性反而困擾於咽喉發炎、外陰刺癢甚至肛門濕疹等問題；這些反覆發作的症狀背後，藏著同一個原因「陰虛」。中醫指出，當身體失去滋潤平衡，就像乾草遇火，一點刺激就引燃慢性健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
不吃早餐更易胖！營養師揭「燃脂搭配」反而瘦更快 1飲料別狂喝
許多人在執行體重管理期間，時常不吃早餐，想說少吃一餐，可以減少熱量攝取，希望進而達到減重的目的，然而在2020年的一則研究報告中指出，分析多個不同研究模式，探討：不吃早餐與超重或是肥胖之間的關係，發現一致性的結果就是「不吃早餐」與「超重和肥胖」之間有著強烈的正相關，這表示「不吃早餐」很有可能讓你的減重計畫破功。推測可能的原因是因為少吃一餐，會引發對食物的渴望，進而造成在下一餐反而吃更多，甚至特別想吃高糖、高脂及高熱量的地雷食物，讓你越減越胖。 早餐吃得對 讓你代謝效率更加倍 營養師林俐岑指出，沒吃早餐，減重很沒力；但吃錯早餐更慘，只會越來越胖！因此，正確的方式是「早餐不僅要吃，還要吃得對！」空腹一整夜，隔天早餐若沒有吃，可能會因為低血糖而無法順利思考，也提不起勁。早餐若能夠攝取到優質營養素的話，可以幫助你開啟活力的一天。想要擁有好精神、好體態，早餐必備的營養素以及飲食原則： 1、減少精緻澱粉、精緻糖的攝取若你的早餐時常以麵包、饅頭、蛋糕、鬆餅、奶茶打發的話，高澱粉、高糖食物會讓你血糖快速飆升，造成昏昏欲睡，不僅沒有精神還容易變胖。大腦喜歡「緩慢釋放葡萄糖」的碳水化合物，持續供給大腦能量常春月刊 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
華女痔瘡手術後不堪疼痛自殺亡 加拿大醫師被爆涉多起官司
近日，加拿大曝光的一起醫療事故引發廣泛關注。當時59歲的華裔女子林梅（音譯）在2024年接受痔瘡手術後，因不堪劇痛折磨，...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
亞培「血糖監測器」釀7死736重傷！食藥署公布清查結果
美國食品藥物管理局（FDA）今（2025）年12月2日發布最高級別的Class I召回警告指出，亞培（Abbott）公司旗下FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統（CGM）部分感測器存在重大安全風險，可能顯示錯誤的低血糖數值，導致糖尿病患者錯誤治療，迄今已造成7人死亡、736人嚴重傷害。對此台灣食藥署今（3）晚回應，該產品國內尚未核准醫療器三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
「1醃製物」能減脂！研究：防糖尿病、脂肪肝、護腸道：要天天吃
現代人致力減脂、預防慢性病。一項研究發現，每天吃韓式泡菜，不僅能幫助減重，還能改善脂質代謝，是邁向健康體態的天然幫手。研究人員分析，這是因為泡菜富含乳酸菌與發酵代謝物，能夠調整腸道菌群，進而達到抗肥胖、改善代謝症候群的作用。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話