北榮爆加班費爭議！工會批設門檻阻追討 院長：數千人核算需時間

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針對加班費爭議，台北榮總院長陳威明表示，核算涉及數千名員工，須審慎查核以確保公平。李政龍攝



台北榮總工會不滿院方辦理追溯補發五年加班費作業設下諸多限制，預計明日發起抗議行動。對此，台北榮總院長陳威明今（11）日主動回應，強調院方早已宣布追溯補發加班費餘數，追溯核算作業涉及數千名員工，仍需一定作業時間方能確保核算結果正確無誤。

台北榮總工會指出，今年退輔會轄下榮民醫院辦理追溯補發五年加班費作業時，設下多項申報門檻，包括僅能申報1小時以下的加班餘數，且須以過去曾申報加班的日期為限，加上作業期限倉促，恐嚴重影響員工應有的工資權益。因此，工會要求院方「從寬、從速辦理加班費追溯發放，並以分鐘計算加班費餘數」。

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對此，陳威明表示，台北榮總已率先於113年7月10日起實施加班費按分鐘計算制度，並於114年8月4日營運說明會中主動宣布追溯五年補發加班費餘數。

陳威明指出，追溯核算作業涉及數千名員工，需投入大量人力進行資料蒐集、整理、查核與計算，是一項相當龐大且繁複的工程。尤其相關承辦同仁均係於既有工作職責之外額外承擔此項業務，因此仍需一定作業時間方能確保核算結果正確無誤。

他進一步說明，加班費追溯發放必須以實際加班事實及相關紀錄為依據。例如同仁下班後因個人事務、參與社團活動等原因停留院區後再行刷卡下班，均可能導致計算結果失真，無法兼顧制度公平與實質正義。

陳威明強調，照顧員工的決心始終不變，也再次感謝同仁的辛勤投入與努力。請企業工會理解相關行政作業所需時間，相信透過理性溝通與共同努力，必能兼顧同仁權益與制度公平，持續營造互信、合作的職場環境，也期待社會大眾能持續理解並支持公立醫院依法行政、審慎管理及永續經營的原則。

除回應加班費爭議外，陳威明也重申，自己經常勉勵同仁「沒有幸福、沒有後顧之憂的員工，就無法提供令人感動的優質醫療服務」。近年來，台北榮總陸續興建可容納近3,000人的宿舍、提供超過1,000個低價員工停車位、設置補助餐費的員工餐廳，並推動大師講堂、運動休閒設施、免費電影欣賞及榮光幼兒園等福利措施。

在福利方面，院方也宣布多項新措施，包括非醫師契約人員自115年6月1日起調升薪級一級；主治醫師經營績效獎金基本額度自業績月5月起調高，並將進一步提高獎金提撥率；全體住院醫師自115年6月起每月再增加1,000元經營績效獎金，同時提高值班費給付上限。

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