北榮聯手Hami書城 把候診變成閱讀時光

民眾期間內下載Hami書城App，並於北榮總院區內啟用GPS定位，即可免費使用場域閱讀服務。（Hami書城提供）

記者戴淑芳／台北報導

等看診不再只能滑手機！台北榮總攜手Hami書城，宣佈正式將「場域閱讀服務」導入醫療現場，讓病患、陪病家屬與醫護人員，在候診、休息與陪伴之間，能以數位閱讀安靜地陪伴自己，讓等待不再只是等待，讓候診與陪病時間，從焦慮等待轉為安靜閱讀。

醫院需要安靜，觀察到對多數人而言，前往醫院候診或陪病，時間感覺格外漫長，有時會伴隨焦慮或不安的的心情，而數位閱讀正好符合這樣的空間特性。

Hami書城與北榮共同推出為期2個月的「健康百解 ×綠意共生」線上主題書展，攜手推出場域閱讀服務，以閱讀×醫療×永續的合作，結合ESG與照護體驗的新應用場景，精選健康照護、身心療癒、永續生活與環境保護相關內容，期望在醫療空間中，提供一種不打擾、卻能安定人心的支持方式，讓文字成為另一種溫柔的陪伴。

這項服務範圍不只有駐院醫護人員，前往醫院的病患、家屬亦可使用。自即日起至2月28日，民眾只要下載Hami書城App，並於北榮總院區內啟用GPS定位，即可免費使用場域閱讀服務。

活動期間，凡於院內使用Hami書城場域閱讀服務並完成問卷填寫，即有機會獲得Hami書城購書金500元，並抽出30組OMIA PLUS 三個月會員資格；若問卷回收數達指定門檻，還將加碼抽出Samsung Galaxy Buds2 Pro藍牙耳機。