北榮聯手Hami書城 讓候診有更多選擇

▲Hami書城場域閱讀這次走進醫療場域，希望讓數位閱讀真正融入日常生活，成為照護體驗的一環。（圖／Hami書城提供）

[NOWnews今日新聞] 臺北榮總攜手Hami書城，宣佈正式將「場域閱讀服務」導入醫療現場，讓病患、陪病家屬與醫護人員，在候診、休息與陪伴之間，能夠數位閱讀，還可再抽好禮。



對多數人而言，前往醫院候診或陪病，時間感覺格外漫長，有時會伴隨焦慮或不安的的心情。觀察到這些被忽略的空白時段，Hami書城與臺北榮總共同推出為期兩個月的「健康百解 × 綠意共生」線上主題書展，攜手推出場域閱讀服務，以閱讀 × 醫療 × 永續的合作，結合ESG與照護體驗的新應用場景，精選健康照護、身心療癒、永續生活與環境保護相關內容，期望讓文字成為另一種溫柔的陪伴。



Hami書城總經理陳靜萍表示，目前Hami書城擁有超過100萬名活躍會員，是全台使用人數最多的電子書訂閱制平台。這次走進醫療場域，是希望讓數位閱讀真正融入日常生活，成為照護體驗的一環，而不只是娛樂選項。醫院需要安靜，而數位閱讀正好符合這樣的空間特性。本次服務範圍不只有駐院醫護人員，前往醫院的病患、家屬亦可使用。



Hami書城說明，即日起至2月28日，民眾只要下載Hami書城App，並於臺北榮總院區內啟用GPS定位，即可免費使用場域閱讀服務。服務對象不僅限於院內醫護人員，前來就醫的病患與陪病家屬皆可使用。無論是候診時翻閱電子書、住院靜養時聆聽有聲書，或在陪病空檔閱讀雜誌，都能在不影響他人的情況下進行。

廣告 廣告

活動期間，凡於院內使用Hami書城場域閱讀服務並完成問卷填寫，即有機會獲得Hami書城購書金500元，並抽出30組OMIA PLUS三個月會員資格；若問卷回收數達指定門檻，還將加碼抽出Samsung Galaxy Buds2 Pro藍牙耳機。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

物價飆漲、AI加壓 上班族幸福感跌到剩53分

虎航推「會員訂閱制」享免費機票 機上餐攜手辦桌界南霸天

華航年終有望比去年高！平均調薪3% 1/19待董事會定案