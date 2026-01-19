北榮臺東分院中醫師談春節高齡長者養生之道

【記者 朱達志／台東 報導】春節是家人團聚、歡慶迎新的時刻，對高齡長者而言，更是調養身心的重要關鍵期。臺北榮民總醫院臺東分院傳統醫學科主任顏慶仁醫師強調「春生夏長秋收冬藏」，此為四時養生之道。自然萬物皆遵循四時（春夏秋冬）的生長收藏規律，而人類也應順應此自然法則，調護身心，這正是人與自然的體現。顏慶仁中醫師特別提醒長者在春節期間，從飲食、慢性病管理、氣候調適及作息情緒等面向多加留意，才能安心過好年。

飲食方面：春節佳餚豐盛，長者應以「節制」為原則。避免太油膩、辛辣、太鹹、太甜及過飽，以免加重腸胃與心血管負擔。顏慶仁建議選擇新鮮、清淡且易消化的食材，如燉煮蔬菜、魚類與適量蛋白質，並注意食物新鮮度，避免年菜隔夜反覆加熱，降低腸胃不適風險。

慢性病照護：不少長者因過年院所休診、忌諱就醫或自行停藥，顏慶仁特別提醒長者，春節前應備足慢性病藥物，按時服用，勿因節慶而中斷治療；若身體出現異常，仍應及早就醫，切勿硬撐。

氣候調適：春節期間早晚溫差大，身體代謝較慢、血液循環不良，起床時不要馬上下床，應在床上先動一動身體，床邊要準備外套，讓體溫與環境氣溫調適後再下床。顏慶仁建議長者不要過早外出運動，應等太陽出來、氣溫回升後再外出運動，並採結伴同行較為安全。運動前務必先充分暖身，運動時若出現頭暈、胸痛、心悸或盜汗等不適症狀，應立即停止並休息。

作息與情緒：春節娛樂活動如打麻將，避免大贏大輸導致情緒激動，盡量保持情緒平 穩，別忘了應定時起身活動筋骨、喝水、不憋尿、有充分睡眠，保持正常生活作息。

臺東榮院顏慶仁中醫師表示，「心平氣和，百病不生」。特別強調中醫四時養生，人類也應順應此自然法則，冬天季節因天氣寒冷應避免能量過度消耗，盡量要保養我們的精氣，以便來年春天得以生長更興旺，唯有天人合一，調養身心，才能讓長者健康、平安地迎接新的一年。

民眾若對於上述訊息有相關疑問，電洽諮詢北榮臺東分院門診專線089-222995分機1127，由專業個管師為您服務。（圖片翻攝示意圖）