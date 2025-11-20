北榮與國原院簽核醫精準診療創新病房 研究核醫與藥品

台北榮總與國家原子能科技研究院簽署分子標靶與次世代核醫精準診療創新發展合作備忘錄。（台北榮總提供）

記者傅希堯／台北報導

台北榮總與國家原子能科技研究院簽署分子標靶與次世代核醫精準診療創新發展合作備忘錄，並揭牌成立「核醫精準診療創新病房」，建立臨床與研究合作機制，推動核醫領域的精準診療與創新應用。

北榮院長陳威明指出，台北榮總核醫部於33年前就設置國內第一台醫用迴旋加速器，當時即與國原院前身之核研所建立密切合作關係，台北榮總具備完整的核醫設施與臨床平台，涵蓋放射性藥物合成、臨床成像、影像分析、治療追蹤與療效評估等各階段，雙方合作可加速臨床試驗與核醫藥物轉譯應用。

國原院長高梓木表示，國原院守護國人健康、提升醫療品質的目標與任務，致力強化國內關鍵醫用同位素與核醫藥物的研發與製備能力，並依國家政策推動核醫藥物的韌性發展，提升國產核藥的穩定供應。臨床試驗需要台北榮總的助力，才能完成研發的最後一哩路。

台北榮總與國家原子能科技研究院合作成立核醫精準診療創新病房，推動核醫領域的精準診療。（台北榮總提供）

高梓木指出，國原院是唯一以核醫藥物榮獲「全球百大科技研發獎」的機構，證明在核醫藥物研發及創新能力已達國際水準，未來將與北榮共同申請大型研究計畫、擴大合作規模，強化放射性藥物的研發與臨床驗證量能，提升精準診療技術，加速新技術導入臨床應用造福更多病患。