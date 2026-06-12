北榮蘇澳員山分院參訪新竹分院 交流病歷電子化成果

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北榮蘇澳暨員山分院參訪北榮新竹分院，雙方針對病歷電子化經驗交流，精進深耕偏鄉醫療。（北榮新竹分院提供）

（另開新視窗）

記者彭新茹／新竹報導

為促進院際交流與醫療品質提升，北榮新竹分院蘇澳暨員山分院日前在林明憲副院長率領下，偕同十八位同仁蒞臨北榮新竹分院參訪交流，雙方以「病歷電子化暨醫療作業精進」為主題，分享推動經驗與實務成果，透過面對面交流，深化醫療管理與資訊應用經驗傳承。

北榮新竹分院表示，新竹分院與蘇澳暨員山分院同為衛生福利部健康台灣深耕計畫執行醫院，肩負提升醫療服務品質及強化在地照護量能的重要使命。此次交流活動聚焦於病歷電子化推動歷程、資訊系統整合應用及醫療作業流程改善等議題，雙方就實務推動經驗、行政管理模式及未來發展方向進行深入討論。

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新竹分院說，院方近年持續推動智慧醫療發展，透過資訊系統整合及流程再造，逐步提升醫療服務效率與品質；蘇澳暨員山分院則分享推動電子病歷及醫療資訊應用的相關經驗。雙方藉由交流互相借鏡，期望透過經驗分享與資源整合，共同提升醫療照護效能，提供民眾更優質的醫療服務。

由於兩院皆位處醫療資源相對有限地區，長期深耕地方醫療服務，對於偏鄉及高齡照護議題具有豐富實務經驗。此次參訪除強化院際情誼外，也展現榮民醫療體系資源共享、共同成長的合作精神。

新竹分院說，院方規劃於十月十八日辦理「健康台灣深耕計畫非山非市偏鄉醫院深耕論壇」，邀集相關醫療院所共同交流推動成果與實務經驗，攜手落實健康台灣願景，持續強化偏鄉醫療照護品質。