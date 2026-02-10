北榮輔具友善服務 前進中榮埔里分院

北榮蒞臨中榮埔里分院辦理輔具友善服務。(圖：中榮埔里分院提供)

臺北榮民總醫院身障重建中心日前蒞臨中榮埔里分院辦理榮民輔具檢測維修服務，地點位於該院院本部的復健大樓(B棟)一樓中央電梯旁空地。當日，院內及大埔里地區榮民攜帶榮民證(或身分證、身心障礙手冊)登記辦理後，由身障重建中心提供輔具諮詢及量測，協助檢修、更換現有全新零件。北榮的輔具友善服務，深獲院民及社區居民好評。

中榮埔里分院另於復健科設立輔具庫房，備有鋁合金手杖、鋁合金成人折背式輪椅、不銹鋼輪椅、鋁合金洗澡便盆椅及四腳手杖，全新輔具供符合資格榮民免費申請後現場領用，以提供最迅速之服務，如有需求之榮民，可洽詢該院社工室辦理。