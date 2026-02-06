北榮輔具維修前進彰化榮家 守護長者行動安全

▲北榮身障重建中心輔具維修服務前進彰化榮家，用專業守護長輩行動安全（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為提升行動不便長輩之生活便利性，臺北榮民總醫院身障重建中心輔具巡迴維修服務列車於今日前進彰化榮家，為住民提供專業的輔具檢修與諮詢服務。此項服務不僅滿足長輩實際使用需求，更展現北榮身障重建中心作為全國唯一公設辦理之肢體障礙重建專業機構，長期深耕服務、關懷榮民眷的責任與使命。

本次巡迴維修服務由林榆凱社工師領隊，並由王宗揚、林佳儒、阮銘等多位專業技術人員共同參與，為榮民提供義肢量測與調整、輪椅檢查與修理、鞋類輔具維修等多項服務，確保輔具能於安全、舒適狀態下持續使用。當日亦針對輔具零件更換與細部調整進行全面檢修，並提供個別化專業諮詢與建議。林榆凱社工師說明，針對常見身體不適情形，如下背疼痛者經由專業人員評估後可申請醫療用圍腰；若有下肢疼痛、長短腿或足底筋膜炎等問題，則可依個別需求量身訂做鞋墊或矯正鞋，以減輕疼痛並提升行走穩定性與舒適度。

彰化榮家保健組長陳宛汝表示，提供安全且合適的代步輔具，是保障長輩外出活動的重要基礎，隨著戶外活動參與度逐漸提高，不僅有助於促進身體健康，也能維持認知功能，進而提升整體生活品質。她指出，許多長輩期盼能外出賞花、曬太陽及與人互動，對身心健康皆具有正向影響。

彰化榮家主任蘇再勝表示，感謝北榮輔具維修專業團隊每年定期到榮家提供輔具維修服務，大幅提升住民行動自由度，並有效降低因輔具損壞或不合適使用所造成的風險。透過定期維護與專業調整，長輩得以更安全、自信地參與各項活動，讓日常生活更加安心順暢，進一步實現健康且獨立的高齡生活。