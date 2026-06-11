北榮遭控長年欠加班費！工會明上街追薪 院方率先回應

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北榮院長陳威明表示，已經盡所有的能力在照顧員工，相信社會大眾會支持和了解北榮的用心。（本報資料照）

台北榮民總醫院企業工會預計明（12日）赴北榮抗議，不滿院方設下重重門檻阻撓員工申報加班費，要求退輔會、北榮及高榮院方正視工會及基層訴求。在抗議前夕，北榮發出聲明，追溯核算作業涉及數千名員工，是龐大且繁複的工程，仍需一定作業時間，確保核算結果正確無誤。院方一向秉持嚴謹負責、依法行政的態度辦理公務，須以實際加班事實及相關紀錄為依據。

北榮企業工會明將赴北榮第三門診大樓前舉辦「北榮高榮醫院長年違法欠薪 基層追討工資竟遭百般刁難」記者會。工會指控，北榮院方除在追補加班費的規定內設下重重門檻外，也在審核過程中蓄意阻撓，包含藉由強行要求員工檢附過份證明等手段，為節省雇主人事開支惡意刁難、駁回申報，同時原訂與工會的協商日期跳票拖延，針對工會呼籲延長申報期限的訴求置之不理，而退輔會轄下的高雄榮總員工也面臨同樣殘酷處境。

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在抗議前夕，北榮率先發出聲明。院長陳威明指出，已經盡所有的能力在照顧員工，會正面回應，不相信沒有公理正義，相信社會大眾會支持和了解北榮的用心。

完整聲明內容如下：

陳威明院長經常勉勵同仁：「沒有幸福、沒有後顧之憂的員工，就無法提供令人感動的優質醫療服務。」台北榮民總醫院始終高度重視全體同仁福祉，持續推動各項獎勵與福利措施，精益求精，沒有終點。

近年來，本院陸續建置可容納近3,000人的平價舒適宿舍、提供逾1,000個收費低廉的員工停車位、設置由院方補助部分餐費的員工餐廳，並推動每月大師講堂、優質運動休閒場館、免費電影欣賞及榮光幼兒園等福利措施，均獲得同仁高度肯定。

近期在輔導會嚴主委及各級長官全力支持下，本院將進一步推動多項員工照顧措施，讓同仁共享醫院發展成果：

一、非醫師各職類契約人員已自115年6月1日起調升薪級一級。此外，隨著健保點值提升，經營績效獎金亦可望進一步增加，以更合理反映同仁的辛勞與貢獻。

二、主治醫師經營績效獎金基本額度已自業績月5月起調高；隨著健保點值持續提升，本院近期亦將進一步提高獎金提撥率，以肯定其臨床服務與醫療照護工作的付出。

三、全體住院醫師自115年6月1日起，每月經營績效獎金再增加1,000元，這已是近兩年來第四波調薪措施。同時，本院亦將大幅提高值班費給付上限，進一步回饋第一線執勤的住院醫師，肯定其辛勞付出，落實不同工、不同酬原則，並鼓勵更多優秀年輕醫師投入重症醫療領域。

感謝台北榮民總醫院全體同仁團結一心，始終秉持專業精神，為病人提供優質醫療照護，並贏得社會大眾的信賴與肯定。雖然本院採醫療作業基金、自負盈虧模式運作，但在政府支持下，近年健保點值逐漸趨於穩定，整體財務狀況亦較過去明顯改善，使院方得以持續推動各項員工福利與照顧措施。

我們期盼透過具體行動，讓每一位堅守崗位、默默奉獻的同仁，都能獲得更多尊重、關懷與照顧，共同打造更優質的工作環境與醫療團隊，為國家培育、延攬及留任優秀醫療人才，持續提升醫療服務品質。

針對台北榮總企業工會提出「從寬、從速辦理加班費追溯發放，並以分鐘計算加班費餘數」之訴求，本院首先說明如下：

台北榮總率先公立醫院之先，自113年7月10日起正式實施加班費計算至分鐘制度，並於114年8月4日營運說明會中主動宣布辦理加班費餘數追溯五年補發，充分展現本院積極照顧員工權益的決心與作為。

然而，追溯核算作業涉及數千名員工，需投入大量人力進行資料蒐集、整理、查核與計算，是一項相當龐大且繁複的工程。尤其相關承辦同仁均係於既有工作職責之外額外承擔此項業務，因此仍需一定作業時間方能確保核算結果正確無誤。

此外，相關單位同仁一向秉持嚴謹負責、依法行政的態度辦理公務。加班費追溯發放必須以實際加班事實及相關紀錄為依據。例如同仁下班後因個人事務、參與社團活動等原因停留院區後再行刷卡下班，均可能導致計算結果失真，無法兼顧制度公平與實質正義。

本院照顧員工的決心始終不變，也再次感謝各相關單位同仁在本案中的辛勤投入與努力。請企業工會理解相關行政作業所需時間，相信透過理性溝通與共同努力，必能兼顧同仁權益與制度公平，持續營造互信、合作的職場環境。也期待社會大眾能持續理解並支持公立醫院依法行政、審慎管理及永續經營的原則。

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