北榮開發AI模型辨傷口咬痕 助選抗蛇毒血清治療

2023年9月，屏東明揚國際公司工廠發生大火，造成4名消防員不幸殉職，有100多人輕重傷。有鑑於國內工安意外中，常伴隨不明氣體或化學物質外洩，導致人員中毒，為了緊急救護傷患，台北榮總研究團隊近期開發出1套AI人工智慧模型，救護人員只要將傷患病徵用語音輸入系統，AI就能迅速在國內外文獻資料中，找到傷患的毒物來源，有助於醫師做精準治療。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部醫師何揚對此說明，「這些傷者他們這個咳嗽不止，或者是說這些看到他們很快的吸入氣體產生意識不清，那AI它可以透過這些片面的症狀，列舉出各個可能類似的相對應症狀的物質。」

此外，根據疾管署統計，國內每年平均有近千人被毒蛇咬傷，但並非人人都能辨識蛇的種類，因此研究團隊針對會危及生命的6種重要毒蛇特徵輸入AI，系統就可從患者傷口咬痕、抽血數據等，辨別要使用哪一種抗蛇毒血清，爭取黃金治療時機。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌解釋道，「鎖鏈蛇因為牠有地域性，所以基本上大概就是在高雄、屏東、台東、花蓮南部的山區，它的症狀跟百步蛇有點像，但是它還會有急性腎衰竭，那如果雨傘節就單純就是呼吸衰竭。」

研究團隊強調，這套系統準確率達80%以上，被毒蛇咬傷後越早施打抗蛇毒血清，存活率越高，但有些醫院急診醫護人員不見得都有經驗處理，因此希望建立台灣特有的AI中毒模型，供其他醫院參考，以降低中毒事件造成的死傷。