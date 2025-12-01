北榮開記者會說明肌肉健康重要性 (圖)

【健康醫療網／記者陳靖安報導】每年12月1日為「世界愛滋日」，旨在提升大眾對HIV的認識並強化防治意識，呼籲社會以更友善的態度面對感染者。光田綜合醫院感染科羅仕傑醫師表示，近年台灣愛滋治療已大幅進步，HIV不再是不治之症，只要及早檢測並接受抗病毒治療，多數患者都能像一般人一樣工作生活，甚至達成「U=U（愛滋病毒量測不到＝傳不出去）」的目標，大幅降低傳染風險。 HIV通報數量整體下降 單次未驗得病毒「非」不會傳染 羅仕傑醫師指出，台灣近年HIV通報數量整體下降，其中以25至39歲本國籍男性仍為最大宗。臨床觀察顯示，新確診者年齡略有下移，年輕族群比例上升，但晚期才就醫的個案仍存在，顯示及早篩檢與介入的重要性。 他提醒，容易忽略自身風險的族群包括年輕男男性行為（MSM）、有性病史者，以及異性伴侶為HIV陽性的人。許多人誤以為「只要有一次驗不到病毒就不會傳染」或「將口交、親吻視為零風險」。羅仕傑醫師說明，U=U的前提是病毒量需持續低於200copies/mL，才能透過治療有效避免性行為傳染；而深吻與日常接觸本來就不會傳染，但民眾常因此忽略真正需要防護的情境。 暴露前、後預防性公費投藥 定期篩檢

健康醫療網 ・ 20 小時前