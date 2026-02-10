北榮院長上台致詞！冒出黑狗「伸掌討摸摸」 超狂身分曝「有職員證」

記者鄭玉如／台北報導

退休輔助犬「OBA」現身北榮迎春晚會，上台陪院長抽獎，意外成為焦點。牠曾在醫院工作6年，安慰病人與家屬，深受大家喜愛。（圖／網友lwy_jasmine授權提供，未經同意請勿轉載）

臺北榮民總醫院於（23）日舉辦迎春音樂晚會，感謝醫護與行政同仁一年來的努力，除了精彩表演外，還有抽獎環節，期間院長陳威明上台幫忙抽獎，有趣的是，他的身邊多出一隻黑狗，不斷伸出前掌討拍拍，畫面曝光後引發討論，而這隻黑狗大有來頭，牠是北榮已退休的醫療輔助犬「OBA」，身上不僅戴著「職員證」，還有「領帶」。

一名網友 @lwy_jasmine 近日參加北榮迎春音樂晚會，並在社群平台Threads表示，「全場『嬌點』！跟著院長上台領獎的狗醫生，好可愛」，只見院長陳威明在台上幫忙抽獎，一隻黑狗靜靜地站在旁邊，不斷伸出前掌拍打院長，似乎想討摸摸。院長也忍不住笑說「歐巴如果會講話，牠一定會叫我爸爸」，惹得全場哄堂大笑。

黑狗的身分也被許多人認出，牠就是北榮已退休的醫療輔助犬「OBA（歐巴）」，當天牠身上不僅戴著「職員證」，還有「領帶」，模樣非常可愛。不少網友表示「我爸在OBA的陪伴下，安寧走完人生。因為家裡有一隻黑拉拉，但無法到安寧病房，OBA就代替我們家的狗盡孝，爸爸非常的圓滿」、「見過歐巴本人超帥，很鎮定！超級可愛」。

根據《臺北榮民總醫院》官網顯示，院內安寧療護的「大德病房」於2019年1月引進導盲犬轉職為醫療輔助犬的「歐巴」，牠也是臺灣第一隻醫院駐點輔助治療犬。在醫院工作6年間，撫慰無數病人及家屬的焦慮與不安，於2025年9月16日退休，當時北榮還為歐巴舉行退休儀式，現場湧入數百人來歡送。

