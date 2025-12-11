北榮院長成「賣藥聖手」？陳威明怒斥詐騙：AI聲紋變造太可怕

記者簡浩正／台北報導

北榮院長陳威明遭冒名詐騙。（圖／北榮提供）

網路近期出現「台灣骨科聖手推薦最新細胞療法」等影片，更有台北榮總院長陳威明為藥品背書。陳威明今（11）日表示，其為AI合成語音冒充，聲音連自己聽都覺得一模一樣，但自己絕不可能在網路販售來路不明的藥品，請民眾務必提高警覺，切勿受騙上當。

北榮臉書專頁今日發出「重要提醒：請勿受騙」聲明。表示又有不法人士盜用陳院長的肖像權，並利用AI合成語音冒充院長身分進行詐騙，甚至販售來路不明的藥品，特此澄清：陳院長與臺北榮民總醫院同仁從未、也絕不會推銷任何藥品、醫材或保健食品。任何打著《陳院長推薦》《院長直播》《AI語音》等名義販售商品的資訊，皆為詐騙。請民眾務必提高警覺，切勿受騙上當，也請協助向平台或警方檢舉，共同防堵不法行為，守護民眾健康。

「賣藥不在我的字典裡面。」陳威明今日中午接受媒體訪問表示，現在詐騙非常猖獗，聲紋都可以變造，過去詐騙內容，直言「包括糖尿病、高血壓、皮膚病、關節炎，什麼狗皮膏藥我都在賣欸，這種詐騙隨便算至少有1、20件。」

「我醫院已經夠忙了，還要應付這種事，都快因公殉職了」陳威明無奈說到，現在AI的聲紋變造已經到可怕的程度，每次只要看到相關詐騙，第一時間就請政風室去處理，今日也已經跟警政署講，他們會幫我留意。「只要我看到，第一時間絕對不等，因為這是很重要的事，要用最快的態度，讓壞人不要得逞。」

他強調，醫院同仁要廣告醫材或藥品，如果圖利廠商做廣告，他個人都會有意見；相信各醫院院長都不會去賣，「賣藥不在我的字典裡面，也不會在榮總發生，民眾信任我非常感謝，但千萬不要相信。」

