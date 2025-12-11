北榮院長推薦神藥？ 陳威明：AI合成語音冒充

（中央社記者曾以寧台北11日電）網路近期出現「台灣骨科聖手推薦最新細胞療法」等影片，台北榮總院長陳威明現身為藥品背書。陳威明今天表示，其為AI合成語音冒充，自己絕不可能在網路販售來路不明藥品。

最近網路出現「台灣骨科聖手推薦、最新細胞療法解凍關節」等影片，更有陳威明在片中現身介紹不明膏藥。

台北榮民總醫院緊急透過臉書發文表示，陳威明與台北榮總人員從未、也絕不會推銷任何藥品、醫材或保健食品，任何打著「陳院長推薦」、「院長直播」等名義販售商品的資訊，皆為詐騙。

陳威明今天接受媒體聯訪說明，自己肖像與名義遭冒用販售來路不明藥物的情況，從他擔任北榮副院長時期就陸續出現；不過近2年隨AI科技發展，詐騙越發猖獗，開始出現聲紋變造影音，所賣藥物從糖尿病藥物、狗皮膏藥到關節炎藥物都有，聲音連自己聽都覺得一模一樣。

詐騙賣藥氾濫，陳威明表示，雖然已請身邊朋友在社群媒體上看到相關影片或資訊就要檢舉下架，但就自己所知，沒遭到攔截傳播出去仍有約20件。甚至有患者在診間問他「那個藥是不是真的有效」，讓他非常擔心有人真的因此被騙。

陳威明提到，台北榮總是國家級醫學中心，自己多次告誡院內醫師，不要代言任何特定廠牌藥品、醫材或產品，以免涉及圖利；他也相信國內各大醫院的院長，都不會在網路上廣告來路不明的藥品，呼籲大家千萬不要相信這類資訊。

「很多人信任我，真的很不希望有無辜的病人受害。」陳威明表示，每次只要發現有冒名賣藥情況，自己都會轉給檢調，此次事件已請警方協助處理，但是相信還會繼續有新的詐騙資訊，因此希望公開提醒民眾，「這些都是假的，都不要相信」，並可協助向平台或警方檢舉，共同防堵不法行為，守護民眾健康。（編輯：張雅淨）1141211