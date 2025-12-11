北榮院長賣神藥？陳威明怒斥詐團「AI語音合成」：連我聽都覺得是自己聲音

網路近期出現打著台北榮總院長陳威明的肖像及聲音，推荐來路不明藥品的影片。陳威明今（11）日表示，詐騙集團越來越猖獗，連他的聲音都可以利用AI合成，「且連我自己聽起來都跟我的聲音一模一樣。」他強調，此事件已交由警方處理，呼籲民眾千萬不要受騙上當。

最近網路出現「台灣骨科聖手推荐、最新細胞療法解凍關節」等影片，其中所稱的台灣骨科聖手指的就是台北榮總院長陳威明。最令人不敢置信的是，該廣告不但有陳威明的肖像，竟然還有他的聲音，藉此強調是「陳院長推荐」、「院長直播」，民眾若缺少警覺，很有可能信以為真。

肖像聲紋遭盜用 陳威明：憂心民眾受騙上當

陳威明今日接受媒體聯訪時說時，他的肖像與名義遭冒用販售來路不明藥品的情況，從他擔任北榮副院長開始就陸續出現，而近期的詐騙越來越猖狂，不但盜用他的肖像，竟然還會利用AI變造聲紋模仿他的聲音，所賣產品從坐骨神經痛藥品、糖尿病藥物、狗皮膏藥到關節藥物都有。諷刺的是，詐騙集團體合成出來的聲音，「連我自己聽都覺得跟我的聲音一模一樣。」

詐騙事件層出不窮，陳威明強調，雖已請身邊朋友幫忙注意，若在任何社群平台看到以他個人或台北榮總名義推銷藥品的影片，一定要幫忙檢舉下架。但就他所知，沒遭到攔截散播出去的詐騙訊息至少仍有20件。甚至有患者直接在診間問他，「院長，那個藥是不是真的那麼有效？」讓他實在很憂心真的有民眾因為「陳威明」3個字，就輕易受騙上當。

陳威明已交給警方處理

陳威明強調，台北榮總是國家級醫學中心，自己曾多次告誡院內醫師，不要代言任何特定廠牌藥品、醫材或產品，以免涉及圖利；他也相信國內各大醫院的院長，都不會在網路上廣告來路不明的藥品，呼籲大家千萬不要相信這類資訊。

陳威明說，每次只要發現有冒用他的名義賣藥的情況，自己都會轉給檢調，此次事件也已請警方協助處理，但是相信未來還是會有新的詐騙手法，所以希望公開提醒民眾，「這些都是詐騙，都不要相信」，看到類似資訊，應協助向平台或警方檢舉，只要能讓這個社會少一個人受害，也是功德一件。

