北榮院長遭冒名詐騙賣藥 陳威明批評

▲北榮院長遭冒名詐騙賣藥，院長陳威明親自澄清。（圖／截自北榮粉專）

[NOWnews今日新聞] 近日網路流傳台北榮總院長陳威明肖像權遭盜用，還利用AI合成語音冒充院長身分詐騙，並販售來路不明藥品。陳威明今（11）日受訪時表示，這已經非首次被冒用，也因為AI詐騙非常猖獗，連聲紋都可以變造。院長表示，多年來只要看到一次、就會直接請政風室處理。也呼籲民眾千萬不要相信。

北榮昨（11）晚發布臉書，提到有不法人士盜用院長陳威明肖像權，並利用AI合成語音冒充院長身分進行詐騙，甚至販售來路不明的藥品。北榮強調，醫院同仁從未、也絕對不會推銷任何藥品、醫材或保健食品。

北榮指出，任何打著「陳院長推薦」、「院長直播」、「AI語音」等名義販售商品的資訊，皆為詐騙。北榮呼籲，民眾務必提高警覺，切勿受騙上當，也請協助向平台或警方檢舉，共同防堵不法行為。

陳威明受訪時也直言，「真的是太過分了」，相信各醫院的院長都不會去販售這樣的東西，廣告都是騙人的。他說，自己在醫院已經夠忙碌，還要應付這樣的事情，「都快因公殉職了。」

陳威明說，不論時間是何時，即便是半夜2點收到，也會趕快發通知，因為事情少一個人被騙，就等於多保護一個人，不要讓壞人得逞。

